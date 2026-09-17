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    Bericht

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    Trump will bei UN Golfstaaten wegen Iran-Krieg treffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump will Golfstaaten zum Iran-Krieg beraten
    • Treffen mit Netanjahu bleibt möglicherweise offen
    • Trump kündigt eine große Iran-Entscheidung an
    Bericht - Trump will bei UN Golfstaaten wegen Iran-Krieg treffen
    Foto: Jan Woitas - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will laut einem US-Medienbericht am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) in New York am Dienstag Vertreter mehrerer Golfstaaten treffen, um über den Iran-Krieg zu sprechen. Das Portal "Axios" schrieb, Trump habe in einem Interview klargemacht, er wolle dieses Gespräch nutzen, um mit Verbündeten in der Region nächste Schritte auszuloten.

    "Axios" schrieb, dass die teilnehmenden Staaten bei dem möglichen Treffen Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Katar, Bahrain, Kuwait und Oman seien. Trump hält am Dienstag eine Rede bei den Vereinten Nationen.

    Treffen mit Netanjahu unklar

    Ob es am Rande auch ein Treffen zwischen Trump und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in New York geben wird, ließ der US-Präsident offen. Er sagte zu "Axios": "möglicherweise".

    In dem Gespräch mit dem Portal hatte Trump auch eine "große Entscheidung" im festgefahrenen Iran-Krieg angekündigt - ohne dabei zeitlich konkret zu werden. Es gehe darum, ob es Vernichtung geben werde oder nicht. Wen er genau damit meinte, sagte Trump nicht. "Axios" bezog das in dem Bericht auf die iranische Führung. Trump hatte in der Vergangenheit in dem Konflikt immer wieder mit Vernichtung gedroht.

    Die USA und Israel griffen am 28. Februar gemeinsam den Iran an, der mit Gegenangriffen in der Region reagierte. Der Konflikt dauert nun schon fast sieben Monate an./rin/DP/nas





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