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    Besonders beachtet!

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    Fresenius Medical Care Aktie heute im Minus - 17.09.2026

    Kursbewegung von -2,91 % bei Fresenius Medical Care am 17.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Fresenius Medical Care Aktie heute im Minus - 17.09.2026
    Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

    Fresenius Medical Care ist ein weltweit führender Anbieter von Dialyseprodukten und -dienstleistungen für chronisch nierenkranke Patienten. Kern sind Dialysegeräte, Filter, Verbrauchsmaterialien und Dialysekliniken. Starke Marktstellung v. a. in den USA und Europa. Wichtige Wettbewerber: DaVita, Baxter, B. Braun. Vorteil: vertikal integriertes Modell aus Produkten und eigenen Behandlungszentren.

    Fresenius Medical Care aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.09.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Fresenius Medical Care Aktie. Mit einer Performance von -2,91 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Fresenius Medical Care Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +0,73 % wieder ab und notiert heute bei 38,94. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Fresenius Medical Care abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -2,06 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fresenius Medical Care Aktie damit um +4,62 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,34 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Fresenius Medical Care einen Rückgang von -1,55 %.

    Während Fresenius Medical Care deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der DAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,59 %. Damit gehört Fresenius Medical Care heute zu den auffälligeren Werten.

    Fresenius Medical Care Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,62 %
    1 Monat -2,34 %
    3 Monate -2,06 %
    1 Jahr -6,04 %
    Stand: 17.09.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur Fresenius Medical Care Aktie

    Es gibt 269 Mio. Fresenius Medical Care Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,43 Mrd.EUR € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Fresenius Medical Care

    Baxter International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,05 %. DaVita notiert im Minus, mit -4,20 %.

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    Ob die Fresenius Medical Care Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fresenius Medical Care Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Fresenius Medical Care

    -2,54 %
    +4,58 %
    -2,10 %
    -1,67 %
    -5,71 %
    -4,20 %
    -33,22 %
    -48,55 %
    +103,77 %
    ISIN:DE0005785802WKN:578580
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