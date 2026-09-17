Aktien mit extremer Performance im US 30 am 17.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nvidias weiterhin starke Wachstumsperspektiven: Jensen Huang erwartet im kommenden Jahr eine Verdopplung der Chipverkäufe, während die Bank of America den langfristigen Halbleitermarkt optimistischer einschätzt. Trotz KI- und Rechenzentrumsnachfrage wird die Aktie teils als günstig bewertet (etwa 13er-Forward-KGV). Zugleich erwarten Anleger eine mögliche weitere Korrektur von rund 5 bis 15 Prozent. Fed-Entscheidungen, Hexensabbat und geopolitische Risiken könnten die Volatilität erhöhen; ein Crash gilt als weniger wahrscheinlich.