Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 30 am 17.09.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.09.2026 im US 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Salesforce
Tagesperformance: -2,59 %
Tagesperformance: -2,59 %
Platz 2
Performance 1M: +29,43 %
Performance 1M: +29,43 %
NVIDIA
Tagesperformance: +2,32 %
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 3
Performance 1M: -3,14 %
Performance 1M: -3,14 %
? wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nvidias weiterhin starke Wachstumsperspektiven: Jensen Huang erwartet im kommenden Jahr eine Verdopplung der Chipverkäufe, während die Bank of America den langfristigen Halbleitermarkt optimistischer einschätzt. Trotz KI- und Rechenzentrumsnachfrage wird die Aktie teils als günstig bewertet (etwa 13er-Forward-KGV). Zugleich erwarten Anleger eine mögliche weitere Korrektur von rund 5 bis 15 Prozent. Fed-Entscheidungen, Hexensabbat und geopolitische Risiken könnten die Volatilität erhöhen; ein Crash gilt als weniger wahrscheinlich.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
Cisco Systems
Tagesperformance: +2,19 %
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 4
Performance 1M: -2,29 %
Performance 1M: -2,29 %
Boeing
Tagesperformance: -2,18 %
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 5
Performance 1M: -13,88 %
Performance 1M: -13,88 %
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