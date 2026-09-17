Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 17.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +7,76 %
Performance 1M: -10,24 %
Tagesperformance: +7,64 %
Performance 1M: -13,69 %
Tagesperformance: +7,03 %
Performance 1M: -19,12 %
Tagesperformance: +6,30 %
Performance 1M: +7,75 %
Tagesperformance: -5,53 %
Performance 1M: -8,20 %
Tagesperformance: +5,24 %
Performance 1M: -6,32 %
Tagesperformance: +4,92 %
Performance 1M: -3,16 %
? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,82 %
Performance 1M: -4,46 %
Tagesperformance: +4,70 %
Performance 1M: +6,44 %
Tagesperformance: -4,59 %
Performance 1M: -20,98 %
Tagesperformance: +4,42 %
Performance 1M: -4,48 %
Tagesperformance: -4,02 %
Performance 1M: -22,11 %
Tagesperformance: +3,54 %
Performance 1M: +39,79 %
? wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,44 %
Performance 1M: -11,52 %
Tagesperformance: +3,25 %
Performance 1M: -16,97 %
Tagesperformance: +3,21 %
Performance 1M: +16,29 %
Tagesperformance: -3,16 %
Performance 1M: +1,13 %
Tagesperformance: +2,98 %
Performance 1M: -9,45 %
Tagesperformance: -2,81 %
Performance 1M: +4,92 %
Tagesperformance: +2,63 %
Performance 1M: +12,38 %
? wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,46 %
Performance 1M: -12,43 %
Tagesperformance: -2,40 %
Performance 1M: -6,08 %
Tagesperformance: -2,38 %
Performance 1M: -2,93 %
Tagesperformance: +2,35 %
Performance 1M: +6,53 %
? wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,31 %
Performance 1M: -3,14 %
? wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,25 %
Performance 1M: -15,70 %
Tagesperformance: -2,09 %
Performance 1M: -1,50 %