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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 17.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 17.09.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,23 %.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: +7,76 %
    Platz 2
    Performance 1M: -10,24 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,76 %.

    Astera Labs
    Tagesperformance: +7,64 %
    Platz 3
    Performance 1M: -13,69 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,64 %.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: +7,03 %
    Platz 4
    Performance 1M: -19,12 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,03 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +6,30 %
    Platz 5
    Performance 1M: +7,75 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,30 %.

    T-Mobile US
    Tagesperformance: -5,53 %
    Platz 6
    Performance 1M: -8,20 %
    Chart T-Mobile US
    ISIN: US8725901040
    WKN: A1T7LU
    Die T-Mobile US Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,53 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: +5,24 %
    Platz 7
    Performance 1M: -6,32 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,24 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: +4,92 %
    Platz 8
    Performance 1M: -3,16 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,92 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die nur moderate Reaktion von MU und SOX auf die Fed-Zinserhöhung, während mögliche weitere Anhebungen die Bewertung belasten. Der drohende Streik in Taiwan wegen geforderter Gewinnbeteiligung gilt als Kursrisiko; Einmalboni könnten Produktion und Kurs stabilisieren. Schwache KI-Stimmung drückt zusätzlich. Neue DDR5-RDIMMs stärken mittelfristig die Server-Story, liefern kurzfristig aber kaum Umsatz.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Workday (A)
    Tagesperformance: +4,82 %
    Platz 9
    Performance 1M: -4,46 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,82 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: +4,70 %
    Platz 10
    Performance 1M: +6,44 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,70 %.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: -4,59 %
    Platz 11
    Performance 1M: -20,98 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,59 %.

    NXP Semiconductors
    Tagesperformance: +4,42 %
    Platz 12
    Performance 1M: -4,48 %
    Chart NXP Semiconductors
    ISIN: NL0009538784
    WKN: A1C5WJ
    Die NXP Semiconductors Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,42 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: -4,02 %
    Platz 13
    Performance 1M: -22,11 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,02 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    Tagesperformance: +3,54 %
    Platz 14
    Performance 1M: +39,79 %
    Chart Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    ISIN: US5949724083
    WKN: 722713
    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,54 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um MSTR als gehebeltes Bitcoin-Investment. Kurzfristig wird eine Seitwärtsbewegung bis ins kommende Jahr für möglich gehalten, langfristig gelten wegen der begrenzten Bitcoin-Menge und steigender institutioneller Nachfrage extreme Kursgewinne bis hin zum Tenbagger als denkbar. Eine Milliarden- oder Billionenbewertung wird spekulativ diskutiert. Hohe Short-Positionen könnten die Volatilität und bei steigenden Kursen einen Short Squeeze verstärken. Regulatorische Entwicklungen werden als möglicher Kurstreiber beobachtet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

    Comcast (A)
    Tagesperformance: -3,44 %
    Platz 15
    Performance 1M: -11,52 %
    Chart Comcast (A)
    ISIN: US20030N1019
    WKN: 157484
    Die Comcast (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,44 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: +3,25 %
    Platz 16
    Performance 1M: -16,97 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,25 %.

    Qualcomm
    Tagesperformance: +3,21 %
    Platz 17
    Performance 1M: +16,29 %
    Chart Qualcomm
    ISIN: US7475251036
    WKN: 883121
    Die Qualcomm Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,21 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -3,16 %
    Platz 18
    Performance 1M: +1,13 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,16 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: +2,98 %
    Platz 19
    Performance 1M: -9,45 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,98 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: -2,81 %
    Platz 20
    Performance 1M: +4,92 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,81 %.

    SpaceX
    Tagesperformance: +2,63 %
    Platz 21
    Performance 1M: +12,38 %
    Chart SpaceX
    ISIN: US84615Q1031
    WKN: A42D4F
    Die SpaceX Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,63 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe und möglicherweise überzogene Bewertung der SpaceX-Aktie. Diskutiert werden die überraschende Kursstabilität trotz erwarteter Rückschläge, mögliche Gewinnmitnahmen sowie das Risiko eines späteren starken Kursverfalls. Skepsis besteht gegenüber sehr ambitionierten Annahmen zu 10.000 Starts jährlich, Milliardenerlösen pro Flug, Rechenzentren im All und Marsmissionen. Unklar sei, wie sich deren hohe Kosten wirtschaftlich rentieren sollen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

    Broadcom
    Tagesperformance: +2,46 %
    Platz 22
    Performance 1M: -12,43 %
    Chart Broadcom
    ISIN: US11135F1012
    WKN: A2JG9Z
    Die Broadcom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,46 %.

    Coca-Cola Europacific Partners
    Tagesperformance: -2,40 %
    Platz 23
    Performance 1M: -6,08 %
    Chart Coca-Cola Europacific Partners
    ISIN: GB00BDCPN049
    WKN: A2AJ8Q
    Die Coca-Cola Europacific Partners Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,40 %.

    Copart
    Tagesperformance: -2,38 %
    Platz 24
    Performance 1M: -2,93 %
    Chart Copart
    ISIN: US2172041061
    WKN: 893807
    Die Copart Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,38 %.

    Tesla
    Tagesperformance: +2,35 %
    Platz 25
    Performance 1M: +6,53 %
    Chart Tesla
    ISIN: US88160R1014
    WKN: A1CX3T
    Die Tesla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,35 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Teslas Kursplus von rund 3 % trotz wachsender Risiken. Diskutiert werden regulatorische Hürden und Zweifel an der technischen Reife sowie Skalierbarkeit des Cybercabs und von FSD, darunter Fehlmanöver, Unfälle und mögliche Haftungsfolgen. Hinzu kommen Fragen zur Vermarktung des Semi, zunehmender Konkurrenz, einer möglichen China-Fabrikveräußerung und Sicherheitsproblemen beim Cybertruck.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    NVIDIA
    Tagesperformance: +2,31 %
    Platz 26
    Performance 1M: -3,14 %
    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,31 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nvidias weiterhin starke Wachstumsperspektiven: Jensen Huang erwartet im kommenden Jahr eine Verdopplung der Chipverkäufe, während die Bank of America den langfristigen Halbleitermarkt optimistischer einschätzt. Trotz KI- und Rechenzentrumsnachfrage wird die Aktie teils als günstig bewertet (etwa 13er-Forward-KGV). Zugleich erwarten Anleger eine mögliche weitere Korrektur von rund 5 bis 15 Prozent. Fed-Entscheidungen, Hexensabbat und geopolitische Risiken könnten die Volatilität erhöhen; ein Crash gilt als weniger wahrscheinlich.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: +2,25 %
    Platz 27
    Performance 1M: -15,70 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,25 %.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: -2,09 %
    Platz 28
    Performance 1M: -1,50 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038812
    WKN: A426HV
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,09 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 17.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 17.09.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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