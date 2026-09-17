Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 17.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +9,78 %
Performance 1M: +3,45 %
Tagesperformance: +8,21 %
Performance 1M: +8,58 %
Tagesperformance: +7,92 %
Performance 1M: +6,48 %
Tagesperformance: +7,32 %
Performance 1M: +132,28 %
? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +6,42 %
Performance 1M: +7,75 %
Tagesperformance: +6,30 %
Performance 1M: +33,71 %
Tagesperformance: +5,90 %
Performance 1M: -17,25 %
Tagesperformance: -5,55 %
Performance 1M: +9,24 %
Tagesperformance: -5,46 %
Performance 1M: -8,20 %
Tagesperformance: +5,24 %
Performance 1M: -6,32 %
Tagesperformance: +5,22 %
Performance 1M: +18,42 %
Tagesperformance: +5,03 %
Performance 1M: -3,16 %
? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,80 %
Performance 1M: +21,23 %
Tagesperformance: +4,75 %
Performance 1M: -4,46 %
Tagesperformance: +4,71 %
Performance 1M: -14,73 %
Tagesperformance: +4,59 %
Performance 1M: -13,81 %
Tagesperformance: +4,57 %
Performance 1M: -4,48 %
Tagesperformance: +4,52 %
Performance 1M: +11,08 %
Tagesperformance: +4,18 %
Performance 1M: -3,10 %
? wallstreetONLINE-Community zu Oracle (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,14 %
Performance 1M: +13,03 %
Tagesperformance: -4,01 %
Performance 1M: -22,11 %
Tagesperformance: -3,95 %
Performance 1M: -20,30 %
Tagesperformance: +3,95 %
Performance 1M: -9,29 %
Tagesperformance: -3,57 %
Performance 1M: -11,69 %
Tagesperformance: -3,50 %
Performance 1M: -4,89 %
Tagesperformance: -3,25 %
Performance 1M: +1,13 %
Tagesperformance: -3,15 %
Performance 1M: +1,93 %
Tagesperformance: -3,05 %
Performance 1M: +11,15 %
Tagesperformance: -2,78 %
Performance 1M: +3,94 %
Tagesperformance: -2,70 %
Performance 1M: +4,92 %
Tagesperformance: -2,60 %
Performance 1M: -8,11 %
Tagesperformance: -2,54 %
Performance 1M: +29,43 %
Tagesperformance: -2,32 %
Performance 1M: +2,79 %
Tagesperformance: -2,30 %
Performance 1M: -2,93 %
Tagesperformance: -2,29 %
Performance 1M: -16,23 %
Tagesperformance: -2,24 %
Performance 1M: -2,95 %
Tagesperformance: -2,10 %
Performance 1M: +11,15 %
Tagesperformance: -2,05 %
Performance 1M: -2,96 %
Tagesperformance: -2,04 %
Performance 1M: -13,88 %