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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 17.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 17.09.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Generac Holdings
    ISIN: US3687361044
    WKN: A0YGR4
    Die Generac Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +18,44 %.

    Super Micro Computer
    Tagesperformance: +9,78 %
    Platz 2
    Performance 1M: +3,45 %
    Chart Super Micro Computer
    ISIN: US86800U3023
    WKN: A40MRM
    Die Super Micro Computer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,78 %.

    Intel
    Tagesperformance: +8,21 %
    Platz 3
    Performance 1M: +8,58 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,21 %.

    Hewlett Packard Enterprise
    Tagesperformance: +7,92 %
    Platz 4
    Performance 1M: +6,48 %
    Chart Hewlett Packard Enterprise
    ISIN: US42824C1099
    WKN: A140KD
    Die Hewlett Packard Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,92 %.

    Moderna
    Tagesperformance: +7,32 %
    Platz 5
    Performance 1M: +132,28 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,32 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Modernas charttechnische Stabilisierung nach dem Kurssprung vor vier Wochen, relative Stärke und mögliche weitere Aufwärtsbewegungen; Flaggenformation und Elliott-Wellen werden diskutiert. Die hohe Shortquote von über 39 Mio. Aktien nährt Hoffnungen auf einen Short-Squeeze. Die Wandelanleihe wird überwiegend positiv bewertet, allerdings bleiben nach Kosten rund 2,63 Mrd. USD; Verwässerungsrisiken werden erst bei Kursen über 350 USD gesehen. Zudem sorgen ein Insiderverkauf und positive Impfstoffperspektiven für Diskussionen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +6,42 %
    Platz 6
    Performance 1M: +7,75 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,42 %.

    Skyworks Solutions
    Tagesperformance: +6,30 %
    Platz 7
    Performance 1M: +33,71 %
    Chart Skyworks Solutions
    ISIN: US83088M1027
    WKN: 857760
    Die Skyworks Solutions Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,30 %.

    Albemarle
    Tagesperformance: +5,90 %
    Platz 8
    Performance 1M: -17,25 %
    Chart Albemarle
    ISIN: US0126531013
    WKN: 890167
    Die Albemarle Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,90 %.

    DaVita
    Tagesperformance: -5,55 %
    Platz 9
    Performance 1M: +9,24 %
    Chart DaVita
    ISIN: US23918K1088
    WKN: 897914
    Die DaVita Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,55 %.

    T-Mobile US
    Tagesperformance: -5,46 %
    Platz 10
    Performance 1M: -8,20 %
    Chart T-Mobile US
    ISIN: US8725901040
    WKN: A1T7LU
    Die T-Mobile US Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,46 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: +5,24 %
    Platz 11
    Performance 1M: -6,32 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,24 %.

    Alexandria Real Estate Equities
    Tagesperformance: +5,22 %
    Platz 12
    Performance 1M: +18,42 %
    Chart Alexandria Real Estate Equities
    ISIN: US0152711091
    WKN: 907179
    Die Alexandria Real Estate Equities Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,22 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: +5,03 %
    Platz 13
    Performance 1M: -3,16 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,03 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die nur moderate Reaktion von MU und SOX auf die Fed-Zinserhöhung, während mögliche weitere Anhebungen die Bewertung belasten. Der drohende Streik in Taiwan wegen geforderter Gewinnbeteiligung gilt als Kursrisiko; Einmalboni könnten Produktion und Kurs stabilisieren. Schwache KI-Stimmung drückt zusätzlich. Neue DDR5-RDIMMs stärken mittelfristig die Server-Story, liefern kurzfristig aber kaum Umsatz.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Dell Technologies Registered (C)
    Tagesperformance: +4,80 %
    Platz 14
    Performance 1M: +21,23 %
    Chart Dell Technologies Registered (C)
    ISIN: US24703L2025
    WKN: A2N6WP
    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,80 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: +4,75 %
    Platz 15
    Performance 1M: -4,46 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,75 %.

    International Paper
    Tagesperformance: +4,71 %
    Platz 16
    Performance 1M: -14,73 %
    Chart International Paper
    ISIN: US4601461035
    WKN: 851413
    Die International Paper Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,71 %.

    First Solar
    Tagesperformance: +4,59 %
    Platz 17
    Performance 1M: -13,81 %
    Chart First Solar
    ISIN: US3364331070
    WKN: A0LEKM
    Die First Solar Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,59 %.

    NXP Semiconductors
    Tagesperformance: +4,57 %
    Platz 18
    Performance 1M: -4,48 %
    Chart NXP Semiconductors
    ISIN: NL0009538784
    WKN: A1C5WJ
    Die NXP Semiconductors Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,57 %.

    HP
    Tagesperformance: +4,52 %
    Platz 19
    Performance 1M: +11,08 %
    Chart HP
    ISIN: US40434L1052
    WKN: A142VP
    Die HP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,52 %.

    Oracle
    Tagesperformance: +4,18 %
    Platz 20
    Performance 1M: -3,10 %
    Chart Oracle
    ISIN: US68389X1054
    WKN: 871460
    Die Oracle Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,18 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Oracle (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Oracles starke Quartalszahlen und zugleich die erwartete volatile Reaktion: Umsatz, Cloud-Infrastruktur, RPO und Prognose wurden deutlich gesteigert. Positiv wirken KI-Verträge und Analystenkursziele von 200 bis 330 US-Dollar. Kritisch gesehen werden hohe Schulden, Investitionen von bis zu 95 Mrd. US-Dollar, negativer Cashflow und sinkende Margen. Technisch gelten 144 US-Dollar als Widerstand, 120 US-Dollar als möglicher Wiedereinstieg.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Oracle eingestellt.

    Coinbase
    Tagesperformance: +4,14 %
    Platz 21
    Performance 1M: +13,03 %
    Chart Coinbase
    ISIN: US19260Q1076
    WKN: A2QP7J
    Die Coinbase Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,14 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: -4,01 %
    Platz 22
    Performance 1M: -22,11 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,01 %.

    Builders Firstsource
    Tagesperformance: -3,95 %
    Platz 23
    Performance 1M: -20,30 %
    Chart Builders Firstsource
    ISIN: US12008R1077
    WKN: A0ER15
    Die Builders Firstsource Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,95 %.

    Lennar Registered (A)
    Tagesperformance: +3,95 %
    Platz 24
    Performance 1M: -9,29 %
    Chart Lennar Registered (A)
    ISIN: US5260571048
    WKN: 851022
    Die Lennar Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,95 %.

    Comcast (A)
    Tagesperformance: -3,57 %
    Platz 25
    Performance 1M: -11,69 %
    Chart Comcast (A)
    ISIN: US20030N1019
    WKN: 157484
    Die Comcast (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,57 %.

    CoStar Group
    Tagesperformance: -3,50 %
    Platz 26
    Performance 1M: -4,89 %
    Chart CoStar Group
    ISIN: US22160N1090
    WKN: 922134
    Die CoStar Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,50 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -3,25 %
    Platz 27
    Performance 1M: +1,13 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,25 %.

    Verisk Analytics
    Tagesperformance: -3,15 %
    Platz 28
    Performance 1M: +1,93 %
    Chart Verisk Analytics
    ISIN: US92345Y1064
    WKN: A0YA2M
    Die Verisk Analytics Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,15 %.

    Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    Tagesperformance: -3,05 %
    Platz 29
    Performance 1M: +11,15 %
    Chart Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    ISIN: US69932A2042
    WKN: A412AL
    Die Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,05 %.

    Verizon Communications
    Tagesperformance: -2,78 %
    Platz 30
    Performance 1M: +3,94 %
    Chart Verizon Communications
    ISIN: US92343V1044
    WKN: 868402
    Die Verizon Communications Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,78 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: -2,70 %
    Platz 31
    Performance 1M: +4,92 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,70 %.

    FICO (Fair Isaac Corporation)
    Tagesperformance: -2,60 %
    Platz 32
    Performance 1M: -8,11 %
    Chart FICO (Fair Isaac Corporation)
    ISIN: US3032501047
    WKN: 873369
    Die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,60 %.

    Salesforce
    Tagesperformance: -2,54 %
    Platz 33
    Performance 1M: +29,43 %
    Chart Salesforce
    ISIN: US79466L3024
    WKN: A0B87V
    Die Salesforce Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,54 %.

    Cencora
    Tagesperformance: -2,32 %
    Platz 34
    Performance 1M: +2,79 %
    Chart Cencora
    ISIN: US03073E1055
    WKN: 766149
    Die Cencora Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,32 %.

    Copart
    Tagesperformance: -2,30 %
    Platz 35
    Performance 1M: -2,93 %
    Chart Copart
    ISIN: US2172041061
    WKN: 893807
    Die Copart Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,30 %.

    Aon Registered (A)
    Tagesperformance: -2,29 %
    Platz 36
    Performance 1M: -16,23 %
    Chart Aon Registered (A)
    ISIN: IE00BLP1HW54
    WKN: A2P2JR
    Die Aon Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,29 %.

    Zimmer Biomet Holdings
    Tagesperformance: -2,24 %
    Platz 37
    Performance 1M: -2,95 %
    Chart Zimmer Biomet Holdings
    ISIN: US98956P1021
    WKN: 753718
    Die Zimmer Biomet Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,24 %.

    Estee Lauder Companies Registered (A)
    Tagesperformance: -2,10 %
    Platz 38
    Performance 1M: +11,15 %
    Chart Estee Lauder Companies Registered (A)
    ISIN: US5184391044
    WKN: 897933
    Die Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,10 %.

    TKO GROUP HOLDINGS Registered (A)
    Tagesperformance: -2,05 %
    Platz 39
    Performance 1M: -2,96 %
    Chart TKO GROUP HOLDINGS Registered (A)
    ISIN: US87256C1018
    WKN: A3ET9E
    Die TKO GROUP HOLDINGS Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,05 %.

    Boeing
    Tagesperformance: -2,04 %
    Platz 40
    Performance 1M: -13,88 %
    Chart Boeing
    ISIN: US0970231058
    WKN: 850471
    Die Boeing Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,04 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 17.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 17.09.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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