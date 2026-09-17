NatBridge stellt Update zum Verfahren zur Aufhebung der Handelssperre bereit und berichtet erste Zahlung aus Eigentumsübertragungen

BURNABY, BC / 17. September 2026 / IRW-Press / NatBridge Resources Ltd. („NatBridge“ oder das „Unternehmen“) (CSE: NATB | OTCID: NATBF | FWB: GI80) stellt folgendes Unternehmensupdate bereit, während das Unternehmen sein Verfahren zur Aufhebung der Handelssperre fortsetzt, seine erste Barzahlung im Rahmen der zuvor angekündigten Vereinbarung mit NatGold Digital Ltd. („NatGold“) erhält und sich ein nicht wandelbares Darlehen (das „Darlehen“) zur Bereitstellung von zusätzlichem Betriebskapital gesichert hat.

Update zur Handelssperre

Das Unternehmen arbeitet weiterhin mit der British Columbia Securities Commission (der „BCSC“) im Zusammenhang mit der Prüfung seines Antrags auf Aufhebung der am 4. Dezember 2025 gegen das Unternehmen verhängten Handelssperre (die „CTO“) zusammen.

Im Rahmen der laufenden Prüfung befasst sich NatBridge weiterhin mit den im Zusammenhang mit seinem Antrag auftretenden Fragen. Die CTO bleibt in Kraft, und es kann keine Gewähr hinsichtlich des Zeitpunkts oder des Ausgangs der Prüfung gegeben werden. Das Unternehmen wird weitere Updates bereitstellen, sobald wesentliche Entwicklungen eintreten.

Update zur Zahlung durch NatGold

Das Unternehmen hat seine erste Barzahlung von NatGold gemäß der Vereinbarung vom 10. November 2025 erhalten. Die Zahlung bezieht sich auf Erlöse, die NatGold aus dem Verkauf eines Teils der NATG-Token erzielt hat, die NatGold mit den Mineralrechtsanteilen an den Grundstücken 45 und 46 des Goldprojekts Cahuilla verknüpft hat, welche zuvor vom Unternehmen an NatGold Integrity Vault LLC übertragen worden waren.

Die Zahlung stellt den ersten Barerlös dar, den NatBridge im Rahmen der Vereinbarung erhalten hat. Gemäß den Vertragsbedingungen meldet NatGold monatlich die entsprechende Anzahl verkaufter NATG-Token und zahlt den NatBridge zustehenden Betrag aus. Jede zukünftige Zahlung hängt daher von den jeweiligen Verkäufen von NATG-Token ab, und es kann keine Gewähr für solche Zahlungen gegeben werden. Das Unternehmen geht davon aus, die im Rahmen der Vereinbarung erhaltenen Beträge im Rahmen seiner regelmäßigen vierteljährlichen Finanzberichterstattung auszuweisen.