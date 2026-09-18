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    Neue, von Fachkollegen begutachtete Studie bestätigt, dass innovative Technologie Vier-Stunden-Frist für ESR überwindet

    Neue, von Fachkollegen begutachtete Studie bestätigt, dass innovative Technologie Vier-Stunden-Frist für ESR überwindet
    Foto: adobe.stock.com

    Die iSED-Analysegeräte von ALCOR Scientific gestalten die Laborlogistik neu und verbessern die Patientenversorgung bei einem der am häufigsten durchgeführten medizinischen Tests.

    • Siebenmal längere Probenstabilität, unabhängig überprüft. ESR-Proben lieferten bei der Messung mit dem iSED-Analysegerät von ALCOR Scientific bei Raumtemperatur bis zu 28 Stunden und gekühlt bis zu 48 Stunden lang zuverlässige Ergebnisse und übertrafen damit die Vier-Stunden-Grenze herkömmlicher Westergren-Tests.
    • Ein Durchbruch für die moderne Laborlogistik. Die verlängerte Probenstabilität reduziert Arbeitsaufwand und Kosten in klinischen Laboren, die mit verstreut liegenden Blutentnahmestellen, längeren Transportwegen und Personalmangel zu kämpfen haben.
    • Verbesserte Patientenversorgung. Mit einer Stabilität von mehr als einem Tag bei Raumtemperatur können verspätete und außerhalb der regulären Arbeitszeiten eingegangene Proben zuverlässig untersucht werden, was Zurückweisungen und erneute Blutentnahmen reduziert und Ergebnisse sowie Patientenerfahrung verbessert.

    SMITHFIELD, Rhode Island, 18. September 2026 /PRNewswire/ -- Seit hundert Jahren bestimmt eine Zahl still und leise die Erythrozytensedimentationsrate (ESR), einen Test, auf den sich Ärzte bei der Diagnose und Überwachung von Infektionen, Autoimmunerkrankungen sowie anderen Krankheiten verlassen: vier. Gemeint sind vier Stunden, das enge Zeitfenster, innerhalb dessen eine herkömmliche ESR-Probe untersucht oder gekühlt werden musste, da ihr Ergebnis danach nicht mehr als zuverlässig gelten konnte. Eine neue, von Fachkollegen begutachtete Studie, die in Diagnostics veröffentlicht wurde, zeigt, dass diese Frist der Vergangenheit angehört.

    Diagnostics study

    Die Studie ergab, dass ESR-Proben, die mittels photometrischer Rheologie auf den iSED-Analysegeräten von ALCOR Scientific gemessen wurden, bei Raumtemperatur bis zu 28 Stunden und gekühlt bis zu 48 Stunden stabil blieben, siebenmal länger als die vierstündige Raumtemperaturgrenze der herkömmlichen Westergren-Methode.

    Die Auswirkungen sind erheblich. Einer der in der Medizin am häufigsten durchgeführten Tests unterliegt nun nicht mehr der Vier-Stunden-Frist. Da klinische Labore mit weit verstreuten Blutentnahmestellen, längeren Transportwegen sowie Personalmangel zu kämpfen haben, bietet die verlängerte Probenstabilität unmittelbare Vorteile für die Labore und die von ihnen betreuten Patienten.

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