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    Rendite-Feuerwerk: Die Dividenden-Knaller RTL Group, Mutares und RE Royalties im Check

    In Zeiten volatiler Märkte und wirtschaftlicher Unsicherheiten sind Dividenden der Fels in der Brandung. Dabei müssen Anleger nicht auf träge Standardaktien setzen. Drei Unternehmen aus dem Nebenwertesegment zünden ein wahres Rendite-Feuerwerk. Die …

    Rendite-Feuerwerk: Die Dividenden-Knaller RTL Group, Mutares und RE Royalties im Check
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    In Zeiten volatiler Märkte und wirtschaftlicher Unsicherheiten sind Dividenden der Fels in der Brandung. Dabei müssen Anleger nicht auf träge Standardaktien setzen. Drei Unternehmen aus dem Nebenwertesegment zünden ein wahres Rendite-Feuerwerk. Die Reise führt von einem etablierten Medienkonzern über einen Sanierungsspezialisten aus dem SDAX bis hin zu einem kanadischen Pionier auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien: Bei RTL sorgen die Übernahme von Sky Deutschland und ein inzwischen profitables Streaming-Geschäft für neue Dynamik. Mutares kauft gezielt defizitäre Sparten von Großkonzernen auf und schmiedet daraus verlässliche Renditen für Aktionäre. Und RE Royalties stellt mit mehr als 10 % Dividendenrendite beide in den Schatten – während im Hintergrund ein diskreter Verkaufsprozess läuft, der Anlegern zusätzlich eine satte Übernahmeprämie bescheren könnte.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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