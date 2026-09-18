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    DGB warnt vor AfD - und protestiert gegen Regierung

    Für Sie zusammengefasst
    • DGB warnt vor falschem Regierungskurs und Kürzungen
    • Aktionstag mit Kundgebungen in 15 Großstädten
    • Fahimi warnt vor AfD und Verlust von Arbeitsplätzen
    DGB warnt vor AfD - und protestiert gegen Regierung
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - DGB-Chefin Yasmin Fahimi wirft der Bundesregierung eine falsche Ausrichtung vor und warnt vor einem Ruin Deutschlands im Fall einer AfD-Regierung. Unter dem Motto "Hart verdient! Deine Arbeit. Deine Gesundheit. Deine Rente." sollen laut DGB am 26. September in 15 Großstädten Kundgebungen gegen den Regierungskurs stattfinden, darunter in Berlin, Leipzig, Hannover, Frankfurt/Main und Stuttgart.

    Die Regierung plane Verschlechterungen bei Arbeit, Rente und Gesundheit, sagte Fahimi der "Rheinischen Post". Bei dem Aktionstag wolle der DGB den "Ärger auf die Straße bringen". "Leider ist die Grundausrichtung falsch: zu wenig Wachstum und Industriepolitik, zu viele Sozialkürzungen", sagte die DGB-Chefin. "Das kann man nicht schönreden", so Fahimi auf die Frage, ob solche Proteste die politische Lage nicht zusätzlich destabilisierten.

    "AfD schürt Hass und spaltet Gesellschaft"

    Vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern zeigt sich Fahimi besorgt über einen möglichen Wahlsieg der AfD. "Die AfD ist eine Partei mit rechtsextremen bis faschistischen Tendenzen, sie schürt Hass und spaltet die Gesellschaft", sagte Fahimi. "Ihr Wirtschaftsprogramm würde Deutschland ruinieren." Ein Rückzug aus der EU, wie von der AfD angestrebt, würde "Hunderte Betriebe und Tausende gute Industriearbeitsplätze" kosten.

    Fahimi forderte die Regierung unter anderem zu einer Senkung von Strom- und Mineralölsteuer auf. "Von einem Aufschwung würde ich noch nicht sprechen." Die Entwicklung müsse durch Wirtschafts- und Industriepolitik verstetigt werden./bw/DP/zb







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