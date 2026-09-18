F-16 Kampfjet stürzt bei Übung in den USA ab

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lockheed Martin Aktie

Die Lockheed Martin Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 538,1 auf NYSE (18. September 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lockheed Martin Aktie um +1,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,33 %.

Die Marktkapitalisierung von Lockheed Martin bezifferte sich zuletzt auf 108,17 Mrd..

Lockheed Martin zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 13,800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3700 %.