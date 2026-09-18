F-16 Kampfjet stürzt bei Übung in den USA ab
- F-16 stürzt bei Trainingsflug in Michigan ab
- Pilot rettet sich mit Schleudersitz aus Kampfjet
- Absturzursache bleibt unklar, Flugzeug brennt aus
DETROIT (dpa-AFX) - Ein F-16 Kampfjet des US-Militärs ist Medienberichten zufolge bei einem Trainingsflug in den USA abgestürzt. Die Maschine stürzte in einem ländlichen Gebiet im US-Bundesstaat Michigan bei einer routinemäßigen Übung ab, wie mehrere Medien unter Berufung auf die Nationalgarde in Texas berichteten. Der Pilot konnte sich demnach mit einem Schleudersitz aus der Maschine retten. Warum der Kampfjet abstürzte, blieb unklar. Das Flugzeug brannte nach dem Absturz. Laut der Militärzeitung "Stars and Stripes" ist die texanische Einheit derzeit in Michigan, um an einer jährlichen Übung teilzunehmen./rin/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lockheed Martin Aktie
Die Lockheed Martin Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 538,1 auf NYSE (18. September 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lockheed Martin Aktie um +1,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,33 %.
Die Marktkapitalisierung von Lockheed Martin bezifferte sich zuletzt auf 108,17 Mrd..
Lockheed Martin zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 13,800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3700 %.
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...so sehe ich es auch. Dieses sind halt keine Aktien für schnelle traden.
Lockheed meldete für das dritte Quartal einen Gewinn je Aktie von 6,95 US-Dollar und übertraf damit die Schätzung von 6,35 US-Dollar um 9,4 %.