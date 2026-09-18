Zins-Hammer in Japan: Yen fällt trotz 31-Jahres-Hoch – so reagiert der Nikkei

Damit beschleunigt die Notenbank ihre im März 2024 begonnene geldpolitische Normalisierung. Seit der vorherigen Erhöhung sind nur drei Monate vergangen, zuvor lagen sechs Monate zwischen den Zinsschritten. Die BOJ begründet das höhere Tempo mit der Gefahr, dass die Inflation ihr Ziel von zwei Prozent nach oben verfehlt. Die zugrunde liegende Teuerung soll sich bei rund zwei Prozent stabilisieren, ohne später die Wirtschaft zu belasten.

Die Bank of Japan (BOJ) hat den Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,25 Prozent erhöht – der höchste Stand seit 1995. Die Entscheidung fiel mit sieben zu zwei Stimmen. Fast 90 Prozent der befragten Ökonomen hatten diesen Schritt laut CNBC erwartet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Doch die Reaktion an den Märkten dürfte viele Anleger überraschen. Der Yen wurde nach dem Beschluss nicht stärker, sondern verlor 0,45 Prozent an Wert. Ein US-Dollar kostete 157,20 Yen. Gleichzeitig sank die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen zeitweise um 4,9 Basispunkte auf 2,947 Prozent. Der historische Zinsschritt war weitgehend eingepreist und konnte den Druck auf die ohnehin schwache Währung zunächst nicht stoppen.

Der Beschluss fiel trotz moderater Inflationsdaten. Die Gesamtteuerung lag im August bei 1,9 Prozent, während die Kerninflation von 1,8 Prozent im Juli auf 1,7 Prozent sank. Darauf verwiesen die beiden Gegenstimmen Toichiro Asada und Ayano Sato. Sie sahen die Wirtschaft und die Preise nicht stark genug für eine weitere Straffung. Beide gelten als Befürworter einer expansiveren Politik und wurden in diesem Jahr von Premierministerin Sanae Takaichi berufen.

Druck kommt auch aus Washington. So forderte US-Finanzminister Scott Bessent BOJ-Gouverneur Kazuo Ueda bei einem G20-Treffen im September zu entschlossenen geld- und marktpolitischen Schritten auf. Japan und die USA griffen zudem koordiniert am Devisenmarkt ein, um den Yen zu stützen. Die Tatsache, dass er nun selbst nach dem höchsten Leitzins seit 31 Jahren fällt, zeigt, wie schwer der Kampf gegen die Währungsschwäche geworden ist.

Asiens Börsen reagieren auf Japans Zinserhöhung mit Gewinnen

An der Börse fiel die Reaktion überraschend freundlich aus. Der Nikkei 225 gewann zeitweise 1,8 Prozent und stieg auf 65.314 Punkte, während der breiter gefasste Topix nahezu unverändert bei 4.101 Zählern notierte. Auch Chinas Aktienmärkte legten zu: Sowohl die Börse in Shanghai als auch der CSI 300 rückten um jeweils gut ein Prozent vor.

Besonders gefragt waren japanische Chip- und KI-Aktien. Die Softbank-Aktie verteuerte sich zeitweise um fünf Prozent, der Chipausrüster Advantest sprang um 7,2 Prozent nach oben und Tokyo Electron gewann 4,4 Prozent. Rückenwind kam von der Erholung der Technologiewerte und leicht sinkenden Ölpreisen.

Für die zinssensiblen Wachstumswerte war das ein wichtiges Signal: Nach dem jüngsten Rückgang der Ölpreise hoffen Anleger auf nachlassenden Inflationsdruck und damit auf eine langsamere Straffung der Geldpolitik. Da der Zinsschritt der Bank of Japan erwartet worden war, dürfte nun vor allem entscheidend sein, welchen weiteren Kurs Notenbankchef Kazuo Ueda ankündigt.

Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbst Eröffne im September dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. Eröffne im September dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





KI braucht Strom – 5 Aktien für den Energie-Boom! Jetzt Report kostenlos herunterladen!