SEC schafft erste Krypto-Regel nach Clarity-Aus – Bitcoin dreht wieder

Altcoins ziehen mit – Solana, ZCash und Hype besonders stark

Der Kryptomarkt startet mit Kursgewinnen in den Freitag. Bitcoin notiert am Morgen 1,24 Prozent höher bei 77.321 US-Dollar und macht damit einen wesentlichen Teil der Verluste wett, die nach der gescheiterten Clarity-Act-Abstimmung und dem Zinsentscheid der Fed entstanden waren.

Die Erholung erfasst den gesamten Kryptomarkt. Ethereum steigt um 1,75 Prozent auf 2.476 US-Dollar, während XRP 1,66 Prozent auf 1,32 US-Dollar gewinnt. BNB legt 3,61 Prozent zu, Solana steigt 4,73 Prozent. ZCash gewinnt 9,52 Prozent und Hype sogar 9,73 Prozent. Die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährungen erhöht sich um 1,75 Prozent auf 2,65 Billionen US-Dollar.

SEC öffnet Tür für tokenisierte US-Aktien

Rückenwind liefern vor allem neue Signale der US-Börsenaufsicht SEC, die nach dem ins Stocken geratenen Clarity Act mit einer bedingten Ausnahmeregelung für tokenisierte Aktien neue Zuversicht am Kryptomarkt weckt.

Damit können bestimmte tokenisierte Aktien des US-amerikanischen National Market System über zugangsbeschränkte automatisierte Market Maker und Liquiditätspools gehandelt werden.

Die sogenannte "Innovation Exemption" gilt für fünf Jahre und könnte zu einem wichtigen Testlauf für die Verbindung klassischer Kapitalmärkte mit Blockchain-Infrastruktur werden.

Für die Ausnahmeregelung gelten klare Vorgaben. Sowohl die Zahl der handelbaren Wertpapiere als auch das Handelsvolumen sind beschränkt. Tokenisierte Aktien müssen zudem dieselben Rechte wie ihre traditionellen Pendants bieten, während Emittenten dem Handel widersprechen können.

SEC-Chef Paul Atkins bezeichnete die Entscheidung als einen bedeutenden Schritt, um die amerikanischen Kapitalmärkte in das digitale Zeitalter zu führen. Nachdem der Clarity Act im Senat zuletzt nicht wie erhofft vorangekommen war und damit die Aussicht auf einen umfassenderen regulatorischen Rahmen für digitale Vermögenswerte einen Rückschlag erlitten hatte, schafft die SEC nun zumindest für tokenisierte Aktien eine konkrete regulatorische Möglichkeit.

Ein Depotwechsel, der sich direkt auszahlen kann Im September bekommst du bei SMARTBROKER+ bis zu 120 € Prämie. Einfach Depot eröffnen, Prämie wählen und loslegen. → Im September bekommst du bei SMARTBROKER+ bis zu 120 € Prämie. Einfach Depot eröffnen, Prämie wählen und loslegen. → Aktion entdecken

Zinsentscheidungen vorerst verdaut

Damit scheint der Kryptomarkt die jüngsten Zinsentscheidungen vorerst abgeschüttelt zu haben, nachdem die US-Notenbank Fed ihren Leitzins um 25 Basispunkte anhob. Die Bank of England hielt ihren Leitzins anschließend bei 3,75 Prozent stabil, bevor die Bank of Japan am Freitag ebenfalls um 25 Basispunkte auf 1,25 Prozent erhöhte.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





KI braucht Strom – 5 Aktien für den Energie-Boom! Jetzt Report kostenlos herunterladen!