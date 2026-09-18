Börsenampel grün, aber sprengt der Hexensabbat jetzt die Fed-Erholung?

Angeführt vom Nasdaq 100 machten die US-Indizes ihre Verluste vom Vormittag nicht nur wett, sondern legten ordentlich zu. Dieser Schwung hielt in der Nacht zum Freitag auch an asiatischen Handelsplätzen an, obwohl die Bank of Japan wie erwartet ihren Leitzins ebenfalls angehoben hat , womit sich die Ära billigen japanischen Geldes langsam, aber sicher dem Ende neigt.

Zeigten sich Anlegerinnen und Anleger am Mittwochabend noch vom hawkishen Auftreten des neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh beeindruckt, was in empfindlichen Verlusten sowohl am Aktienmarkt als auch bei zinssensitiven Anlagen wie Gold und Silber mündete, wurde am Donnerstag die neue Klarheit über einen restriktiven Notenbankkurs begrüßt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Halbleiteraktien geben auch in Asien den Takt vor

Wie zuvor in den USA waren in Asien vor allem Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte gefragt. Der südkoreanische Kospi legte dank Samsung und SK Hynix um 2,7 Prozent zu, für den japanischen Nikkei ging es um 1,9 Prozent bergauf. Hier freuten sich vor allem Kioxia und Advantest über kräftige Kursgewinne von deutlich über 7 Prozent.

Etwas gemächlicher ließ es Taiwan Semiconductor mit einem Plus von rund einem Prozent angehen, insgesamt kletterten Basiswerte auf der High-Tech-Insel um 1,6 Prozent. In ähnlicher Größenordnung legten auch die chinesischen Festlandbörsen zu.

Einen Underperformer stellte dagegen der Hang Seng mit einem Plus von nur 0,7 Prozent dar. Während Alibaba und Lenovo mit hohen Gewinnen überzeugen konnten, sorgten vor allem Industrie- und Automobilwerte für Gegenwind. BYD und Geely büßten jeweils über ein Prozent ein.



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Beruhigung am Anleihenmarkt, Renditen kommen zurück

Begleitet wurden die Kursgewinne von einer geringfügigen Entspannung am Anleihenmarkt, an welchem die Renditen trotz der jüngsten Zinserhöhungen etwas zurückkamen, nachdem sie in den Tagen und Wochen zuvor noch auf neue Mehrjahreshochs geklettert waren.

Da insbesondere Kevin Warsh hat erkennen lassen, dass Preisstabilität das oberste Gebot ist und die Entscheidung zur Zinserhöhung einstimmig ausfiel, dürfen sich Anleiheinvestoren nun sicherer sein, dass die Notenbank die Inflationsentwicklung nicht außer Kontrolle geraten lassen wird. Daran hatte es nach zuvor eher zurückhaltenden Auftritten Zweifel gegeben.

Bank of Japan sorgt für Straffung der Zinskurve

Die Renditen für US-Anleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren setzten weiter unter die "rote Linie" von 5 Prozent zurück und notierten am Freitagmorgen bei 4,94 Prozent. Für Laufzeiten über 2 und 30 Jahre erhalten Investoren gegenwärtig 4,67 und 5,29 Prozent. Das liegt um jeweils rund 0,1 Prozentpunkte unter den bisherigen Jahreshochs.

In Japan kam es am langen Ende der Zinskurve zwar zu einem weiteren Renditeanstieg, dafür fielen die Zinsen am kurzen Ende umso stärker. Für Anleihen mit einer Laufzeit von 2 Jahren fiel der Kupon um fast 2 Prozent auf 1,82 Prozent zurück. Das hatte Folgen auch für den Währungsmarkt, wo der Yen gegenüber dem US-Dollar um 0,85 Prozent auf 157,27 Yen zurückfiel.

Edelmetalle gefragt, Öl mit geringfügigen Verlusten

Auch am Rohstoffmarkt schlug sich die Erholung am Anleihenmarkt trotz eines festeren US-Dollars, der seine Aufwertung insbesondere gegenüber dem Euro fortsetzte, in Kursgewinnen nieder. Während der Spotmarkt-Preis für Gold um 0,5 Prozent zulegte, verteuerte sich Silber um 1,6 Prozent. Davon profitierten auch Platin und Palladium, welche sich um jeweils 1,5 Prozent steigern konnten.

Der Ölpreis, welcher die weltweiten Aktien- und Anleihenmärkte schon seit Wochen in Atem hält, setzte dagegen etwas zurück. Sowohl Brent- als auch WTI-Futures notierten am Freitagmorgen mit Abgaben von rund einem Prozent. Händlerinnen und Händlern war die Abwesenheit weiterer schlechter Nachrichten offenbar bereits Entspannung genug.

Fraglich ist jedoch, wie lange diese anhält, nachdem angesichts des bevorstehenden Winters und knapper Lagerbestände ein globales Wettrennen um das Sichern ausreichender Vorräte begonnen hat. Destillate wie Heizöl und Diesel verzeichneten gegenüber dem Donnerstag konstante Kurse.

DAX noch in Lauerstellung, Infineon und Renk gefragt

Deutsche Basiswerte wurden am frühen Freitagmorgen nur wenig verändert erwartet. Die DAX-Indikation von Lang und Schwarz deutete mit 25.664 Punkten ein gegenüber dem XETRA-Schlusskurs 0,2 Prozent niedrigeres Niveau an. An der Spitze der Frühbörse fand sich nach den positiven Vorgaben aus den USA und Asien Infineon mit Zugewinnen von 2 Prozent ein.

Bei den übrigen Basiswerten war nach einer am Vortag noch schwachen Entwicklung vor allem Rüstungswert Renk gefragt. Die darauffolgenden Plätze wurden wie im DAX von Halbleitertiteln eingenommen. Vor allem Siltronic, SUSS MicroTec und Aixtron könnten vor dem Wochenende vor weiteren Kursgewinnen stehen. Unterdessen zeichneten sich bei Softwaretiteln wie Atoss und SAP Verluste ab. Damit geht das Hin und Her zwischen Software- und Hardware-Aktien weiter.

Großer Verfallstag: Die Volatilität dürfte wieder zunehmen

Allzu voreilige Schlüsse sollten Anlegerinnen und Anleger aus dem bisherigen Wochengeschehen allerdings nicht ziehen, denn am Freitag steht der sogenannte Hexensabbat beziehungsweise ein großer Verfallstag an, an dem Optionen auf Aktien und Indizes sowie Futures auslaufen – für den US-Gesamtmarktindex S&P 500 stehen nicht weniger als 2 Billionen US-Dollar auf dem Spiel.

Das Ringen um möglichst vorteilhafte Abrechnungskurse entweder für die Käufer- oder die Verkäuferseite führt oft zu hoher Volatilität. Außerdem bewegt sich der Aktienmarkt vor dem Verfall häufig auf vorher durch den Optionsflow festgelegte Kursniveaus zu und handelt dann nach dem Verfall, also ab der kommenden Woche wieder "freier" und mit mehr Beweglichkeit.

Auch wenn die Börsenampeln am Freitag daher wieder auf Grün zu stehen scheinen, sollten Anlegerinnen und Anleger wachsam bleiben. Die saisonal schwache Phase des Börsenjahres ist noch nicht vorüber, und auch Belastungsfaktoren wie hohe Anleiherenditen und hohe Energiepreise sind noch nicht wieder in einem Maße aus der Welt, dass sie nicht weiter für Gegenwind sorgen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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