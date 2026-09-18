ROUNDUP
Japanische Notenbank hebt Leitzins wie erwartet auf 31-Jahres-Hoch
- Japans Zentralbank hebt Leitzins auf 1,25 Prozent
- Zinssatz erreicht höchsten Stand seit 1995
- Yen verliert, Nikkei steigt nach Zinsentscheid
TOKIO (dpa-AFX) - Die japanische Zentralbank hat den Leitzins unter anderem wegen der Folgen des Iran-Kriegs wie erwartet weiter angehoben. Der Zinssatz wurde um 0,25 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 1995 nach oben gesetzt, teilte die japanische Notenbank (BoJ) am Freitag in Tokio mit. Die Entscheidung fiel mit 7 zu 2 Stimmen. Experten hatten mit einer Erhöhung in dieser Größenordnung gerechnet.
Die japanischen Währungshüter hatten den Leitzins zuletzt im Juni erhöht. Es ist die zweite Erhöhung in diesem Jahr und die sechste seit dem Ende der Epoche mit einem negativen Leitzins in Japan. Im März 2024 hatte die japanische Zentralbank erstmals nach 17 Jahren den Zinssatz wieder erhöht.
Da sich in der Mitteilung keine Hinweise auf weitere Zinsschritte befanden, verlor die japanische Währung Yen nach der Entscheidung an Wert. Am Tokioter Aktienmarkt ging es dagegen nach oben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte bis zu zwei Prozent zu.
Notenbank-Präsident Kazuo Ueda erläutert ab 8.30 Uhr (MESZ) die Entscheidung. Investoren erhoffen sich dabei Hinweise auf die weitere Vorgehensweise der Notenbank, um die Preissteigerung im Griff zu behalten.
Mit der Anhebung zieht die BoJ der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank Fed nach. Die EZB hatte vergangene Woche den Leitzins erhöht und in den USA wurde dieser am Mittwoch angehoben. Dies sorgte für zusätzlichen Zugzwang, da die japanische Währung Yen dadurch mittelfristig wieder stärker unter Druck geraten könnte.
Dies fördert zwar die japanischen Exporte, erhöht aber auch die Preise für Importe. Japan muss wie zum Beispiel Deutschland Energieträger wie Gas und Öl größtenteils importieren. Ein schwacher Yen treibt daher die Kosten für diese und damit auch die Inflation.
Im Juli war der Yen im Vergleich zum US-Dollar auf den tiefsten Stand seit 40 Jahren gefallen. In der Folge hatten Japan und die Vereinigten Staaten erstmals seit vielen Jahren gemeinsam am Devisenmarkt eingegriffen und Yen gekauft. Danach hatte sich der Kurs des Yen etwas erholt, befindet sich aber immer noch auf sehr niedrigem Niveau./zb/stk
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Die BOJ hat mit der Zinswende bereits begonnen, nachdem Japan über einen sehr langen Zeitraum eine außergewöhnlich lockere Geldpolitik und teilweise sogar negative Leitzinsen hatte. Insofern befindet sich Japan geldpolitisch in einer anderen Ausgangslage als Europa oder die USA.
Weitere Zinserhöhungen durch die BOJ scheinen durchaus wahrscheinlich bzw. sind zumindest in den kommenden Monaten und Jahren ein realistisches Szenario. Entscheidend für den Yen ist dabei allerdings weniger die absolute Höhe der japanischen Zinsen als vielmehr die Entwicklung der Zinsdifferenz zu Europa und den USA.
Sollten EZB oder Fed ihre Zinsen weiter erhöhen, dürfte das zunächst tendenziell den Yen gegenüber Euro bzw. US-Dollar schwächen, weil Anlagen in diesen Währungen dadurch relativ attraktiver werden. Wenn die BOJ gleichzeitig ebenfalls die Zinsen erhöht, würde sich dieser Effekt allerdings teilweise oder möglicherweise sogar vollständig ausgleichen.
Besonders interessant wäre daher ein Szenario, in dem die BOJ schneller oder stärker als erwartet die Zinsen anhebt, während EZB und Fed weniger stark nachziehen. Dann würde sich die Zinsdifferenz zugunsten Japans verschieben, was den Yen tendenziell stärken könnte. Davon würde wiederum ein unhedged Nikkei-ETF profitieren, da neben der Aktienperformance auch eine mögliche Aufwertung des Yen gegenüber der Fondswährung zum Ergebnis beiträgt.
Umgekehrt wäre eine weiterhin deutlich höhere Verzinsung in Europa oder den USA ein Argument dafür, dass der Yen unter Druck bleibt. In diesem Fall könnte die Währungsabsicherung bei einem Nikkei-ETF von Vorteil sein.
Allerdings sollte man dabei berücksichtigen, dass Wechselkurse nicht ausschließlich von den aktuellen Leitzinsen abhängen. Entscheidend sind auch die Erwartungen des Marktes. Wenn beispielsweise eine Zinserhöhung der BOJ bereits weitgehend eingepreist ist, muss der Yen am Tag der tatsächlichen Erhöhung nicht unbedingt weiter steigen.
Für die Entscheidung zwischen hedged und unhedged wäre daher weniger die bisherige Performance ausschlaggebend, sondern die Frage, wie sich die Zinsdifferenzen und damit die Wechselkurserwartungen in den kommenden Jahren entwickeln könnten.