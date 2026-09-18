Japanische Notenbank hebt Leitzins wie erwartet auf 31-Jahres-Hoch

Die BOJ hat mit der Zinswende bereits begonnen, nachdem Japan über einen sehr langen Zeitraum eine außergewöhnlich lockere Geldpolitik und teilweise sogar negative Leitzinsen hatte. Insofern befindet sich Japan geldpolitisch in einer anderen Ausgangslage als Europa oder die USA.

Weitere Zinserhöhungen durch die BOJ scheinen durchaus wahrscheinlich bzw. sind zumindest in den kommenden Monaten und Jahren ein realistisches Szenario. Entscheidend für den Yen ist dabei allerdings weniger die absolute Höhe der japanischen Zinsen als vielmehr die Entwicklung der Zinsdifferenz zu Europa und den USA.

Sollten EZB oder Fed ihre Zinsen weiter erhöhen, dürfte das zunächst tendenziell den Yen gegenüber Euro bzw. US-Dollar schwächen, weil Anlagen in diesen Währungen dadurch relativ attraktiver werden. Wenn die BOJ gleichzeitig ebenfalls die Zinsen erhöht, würde sich dieser Effekt allerdings teilweise oder möglicherweise sogar vollständig ausgleichen.

Besonders interessant wäre daher ein Szenario, in dem die BOJ schneller oder stärker als erwartet die Zinsen anhebt, während EZB und Fed weniger stark nachziehen. Dann würde sich die Zinsdifferenz zugunsten Japans verschieben, was den Yen tendenziell stärken könnte. Davon würde wiederum ein unhedged Nikkei-ETF profitieren, da neben der Aktienperformance auch eine mögliche Aufwertung des Yen gegenüber der Fondswährung zum Ergebnis beiträgt.

Umgekehrt wäre eine weiterhin deutlich höhere Verzinsung in Europa oder den USA ein Argument dafür, dass der Yen unter Druck bleibt. In diesem Fall könnte die Währungsabsicherung bei einem Nikkei-ETF von Vorteil sein.

Allerdings sollte man dabei berücksichtigen, dass Wechselkurse nicht ausschließlich von den aktuellen Leitzinsen abhängen. Entscheidend sind auch die Erwartungen des Marktes. Wenn beispielsweise eine Zinserhöhung der BOJ bereits weitgehend eingepreist ist, muss der Yen am Tag der tatsächlichen Erhöhung nicht unbedingt weiter steigen.

Für die Entscheidung zwischen hedged und unhedged wäre daher weniger die bisherige Performance ausschlaggebend, sondern die Frage, wie sich die Zinsdifferenzen und damit die Wechselkurserwartungen in den kommenden Jahren entwickeln könnten.





Wenn du beide Versionen kaufst - Hedged und unhedged





Wirst du nicht die Top Performance erzielen aber auch nicht gross verlieren, du wirst einfach den Average

der beiden Lösungen erzielen.





Vorausgesetzt die Aktien in Japan steigen weiter an.





Good Luck

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