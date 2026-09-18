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    DAX-FLASH

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    Nach Vortagserholung wieder schwächer - Bislang positives Wochenfazit

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax vor schwächerem Start mit Wochenplus
    • Nahostlage sowie Öl- und Gasversorgung belasten
    • Fed-Zinserhöhung wirft Fragen zum weiteren Kurs auf
    DAX-FLASH - Nach Vortagserholung wieder schwächer - Bislang positives Wochenfazit
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax steuert am Freitag trotz eines wieder schwächer erwarteten Auftakts auf ein positives Wochenergebnis zu. Der Broker IG taxierte den Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,3 Prozent niedriger auf 25.645 Punkte, nachdem er am Vortag in Reaktion auf die US-Zinserhöhung noch auf Erholungskurs gewesen war. An der 50-Tage-Linie gab es zuletzt Widerstand.

    Anleger bleiben kritisch wegen der Situation im Nahen Osten und der Öl- und Gasversorgung, auch wenn der Ölpreis über Nacht nochmals etwas nachgab. Ein etwas schwächerer Start ändert jedoch noch nichts daran, dass der Dax nach zuvor zwei verlustreichen Wochen wieder ein Wochenplus einfahren könnte. Dazu hat er aber nur noch einen kleinen Puffer, denn durch die Indikation schrumpft sein Wochenplus auf 0,3 Prozent.

    Die Agenda gibt zu Wochenschluss abgesehen vom Ölpreis und den US-Börsen kaum Impulse her. Im Fokus bleibt wohl auch die weitere Nachlese der Fed-Entscheidung, die ihre erste Zinserhöhung seit drei Jahren vollzogen hat. Laut dem Marktbeobachter Stephen Innes stellt sich nun die schwierige Frage, wie weit dieser Zyklus gehen wird. Die japanische Notenbank hat ihren Leitzins erwartungsgemäß heute weiter angehoben./tih/stk






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