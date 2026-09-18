dpa-AFX Börsentag auf einen Blick
Schwächer erwartet
- Dax leicht im Minus, Wochenplus bleibt in Reichweite
- US-Börsen legen dank fallender Ölpreise deutlich zu
- Asiens Börsen steigen, Nikkei legt kräftig zu
FRANKFURT (dpa-AFX)
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DEUTSCHLAND: - LEICHT IM MINUS - Der Dax steuert am Freitag trotz eines wieder schwächer erwarteten Auftakts auf ein positives Wochenergebnis zu. Der Broker IG taxierte den Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,3 Prozent niedriger auf 25.645 Punkte, nachdem er am Vortag in Reaktion auf die US-Zinserhöhung noch auf Erholungskurs gewesen war. An der 50-Tage-Linie gab es zuletzt Widerstand. Anleger bleiben kritisch wegen der Situation im Nahen Osten und der Öl- und Gasversorgung, auch wenn der Ölpreis über Nacht nochmals etwas nachgab. Ein etwas schwächerer Start ändert jedoch noch nichts daran, dass der Dax nach zuvor zwei verlustreichen Wochen wieder ein Wochenplus einfahren könnte. Dazu hat er aber nur noch einen kleinen Puffer, denn durch die Indikation schrumpft sein Wochenplus auf 0,3 Prozent.
USA: - TENDENZ - Die New Yorker Börsen haben am Donnerstag deutlich zugelegt. Als Kurstreiber nach dem mäßigen Vortag erwies sich der anhaltende Rückgang der zuvor stark gestiegenen Ölpreise. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der nach der gestrigen US-Zinserhöhung noch deutlich verloren hatte, erholte sich letztlich um 0,61 Prozent auf 51.778,04 Punkte. Für den zur Wochenmitte ebenfalls schwächelnden marktbreiten S&P 500 ging es um 1,14 Prozent auf 7.637,76 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann dank erneut starker Halbleitertitel sogar 1,72 Prozent auf 29.442,12 Punkte - er hatte nach dem Zinsentscheid ein minimales Plus ins Ziel gerettet.
ASIEN: - IM PLUS - In Asien haben am Freitag die wichtigsten Aktienmärkte zugelegt. So zog in Tokio der Leitindex Nikkei der japanische Nikkei 225 um knapp zwei Prozent an. Die japanische Notenbank erhöhte wie erwartet den Leitzins weiter. Da sich in der Mitteilung aber keine Hinweise auf eine weitere Anhebung gefunden hatten, zogen die Aktienkurse an. Auch in China, Hongkong und Südkorea legten die jeweiligen Leitindizes zu.
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DAX 25716,71 0,7%
XDAX 25656,07 0,58%
EuroSTOXX 50 6322,90 0,90%
Stoxx50 5362,67 0,93%
DJIA 51778,04 0,61%
S&P 500 7637,76 1,14%
NASDAQ 100 29446,98 1,73%
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RENTEN:
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Bund-Future 120,73 -0,06%
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DEVISEN:
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Euro/USD 1,1483 0,06%
USD/Yen 157,29 0,84%
Euro/Yen 180,64 0,91%
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BITCOIN:
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Bitcoin
(USD, Bitstamp)
Bitcoin 77.374 1,33%
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ROHÖL:
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Brent 103,65 -1,17 USD WTI 101,00 -0,91 USD °
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Du scheinst bei nahezu jeder Diskussion zunächst einmal das Negative herauszufiltern und anschließend den Eindruck zu vermitteln, dass du als Einziger die Charttechnik und die Funktionsweise der Börse verstanden hast – während der Rest offenbar noch im Einsteigerseminar sitzt.
Dabei wäre ein Forum eigentlich ein ziemlich guter Ort für unterschiedliche Einschätzungen, Argumente und einen konstruktiven Austausch. Es geht schließlich darum, Perspektiven gegenüberzustellen und nicht darum, bei jeder Gelegenheit den selbsternannten Börsenprofessor mit Lehrstuhl für „Ich weiß es besser“ zu geben.
Kritische Einschätzungen sind absolut legitim und können durchaus wertvoll sein. Ein dauerhaftes Weltuntergangsszenario als alleinige Analysegrundlage wird allerdings irgendwann auch nicht überzeugender, nur weil man es mit besonders viel Selbstsicherheit vorträgt.
Für die ganz große Apokalypse gibt es sicher geeignetere Bühnen – vielleicht dort, wo man ohnehin schon auf den Untergang wartet und die Sprüche dazu gleich passend in den Himmel schreibt.
Ein bisschen mehr fachlicher Austausch und ein bisschen weniger missionarischer Untergangsprophetismus würden der Diskussion jedenfalls nicht schaden.
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QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER
Stand der Recherche: 16.09.2026, 08:00 MESZ
HINWEISE ZUM BILD
- Gezeigt wird nur der DAX (Xetra-Kassa). Dow Jones und Nasdaq-100 folgen ggf. im Nachmittagsbriefing.
- Die drei Kerzen (11.09., 14.09., 15.09.) sind vollständig belegte Xetra-Werte (O/H/T/C).
- Alle Marken sind eigene Floor-Trader-Berechnungen auf Intraday-Extremen der Xetra-Kassa.
- Trendlinien-Werte im Bild, Anker offengelegt:
steile Linie = Tief 23.07. (24.696,59) -> Tief 10.09. (25.361,15), +19,0 Pkt/Tag, Wert am 16.09.: 25.437,10;
flache Mai-Kante = Tief 18.05. (23.797,33) -> Tief 10.06. (24.043,52), +14,5 Pkt/Tag, Wert am 16.09.: 25.057,24.
- Thesen-Check (15.09. vereinbart): Xetra-Schluss am 15.09. = 25.402,28, also 16 Punkte unter der
steilen Linie (25.418,11) -> Bruch ist schlussbestätigt, wenn auch hauchdünn.
- Die Ideen sind als Bereiche formuliert — sie werden nur gültig, wenn der Markt sie erreicht.
- Heute 20:00/20:30 MESZ Fed-Entscheid und Pressekonferenz: rundherum ist mit schnellen
Ausschlägen zu rechnen; ohne Kursbestätigung ist keine Idee aktiv.
QUELLEN
- OHLC Xetra: finanzen.net (historische Kurse) und Yahoo Finance (^GDAXI) — deckungsgleich.
Di 15.09.: O 25.360,32 · H 25.478,98 · T 25.172,89 · C 25.402,28 (−0,15 %), Volumen 48,82 Mio.
- USA Dienstag: dpa-AFX „Aktien New York" (15.09.) via finanzen.at; Schlussstände über
finanzen.at-Ticker (16.09., morgens): Dow 52.093 (−0,6 %), Nasdaq-100 28.938 (−0,7 %),
Brent 108,60 USD (+2,7 %).
- Fed-Ablauf: Stuttgarter Zeitung (14.09.) und Berliner Morgenpost (15.09.) — Entscheid 20:00 MESZ,
Pressekonferenz Warsh 20:30 MESZ, dazu neue Projektionen (SEP/Dot-Plot); aktuelle Spanne
3,50–3,75 %, bei +25 bp künftig 3,75–4,00 %; Erhöhungschance ~90 % laut CME FedWatch (via CBS, 11.09.).
- Vorbörse: finanzen.net-Indikation vom 16.09., 07:41 Uhr (25.469,00, +0,26 %).
- Termine: börsennews-Tagesvorschau (15.09.) via finanznachrichten.de — GB-Verbraucherpreise,
US-Einzelhandelsumsätze August, Fed-Entscheid. Zeiten im Bild in MESZ.
TERMINE (AUSZUG)
- Heute · 08:00 MESZ · GB · Verbraucherpreise August
- Heute · 14:30 MESZ · USA · Einzelhandelsumsätze August
- Heute · 15:30 MESZ · USA · Kassa-Eröffnung
- Heute · 20:00 MESZ · USA · Fed-Zinsentscheid
- Heute · 20:30 MESZ · USA · Pressekonferenz Fed-Chef Warsh + neue Projektionen (SEP/Dot-Plot)
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
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