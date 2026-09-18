GOLDMAN SACHS stuft Renk auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Renk bei einem unveränderten Kursziel von 65 Euro von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Der jüngste Kursrückschlag biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb Sam Burgess am Freitag. Der Getriebespezialist im Rüstungsbereich zeichne sich durch eine gut absehbare Wachstums- und Gewinnentwicklung aus./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 05:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,51 % und einem Kurs von 41,60EUR auf Lang & Schwarz (18. September 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Sam Burgess

Analysiertes Unternehmen: Renk

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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