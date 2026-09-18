JPMORGAN stuft BECHTLE AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Neutral" belassen. Die Finanzziele des IT-Dienstleisters seien unverändert geblieben, schrieb Joseph George in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Kapitalmarkttag. Im Fokus hätten vor allem die Themen Expansion in Großbritannien, KI sowie Preisrückenwind gestanden./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 19:06 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 33,46EUR auf Lang & Schwarz (18. September 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Joseph George

Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

