Apple Pay vor Mega-Start in Indien: Dieser Milliardenmarkt öffnet sich

Apple öffnet eine neue Milliarden-Chance: Der iPhone-Konzern will Apple Pay in Indien starten und beginnt offenbar mit der Axis Bank. Der Schritt könnte den Kampf um digitale Zahlungen im bevölkerungsreichsten Land der Welt verändern. Apple steht kurz davor, einen der letzten großen weißen Flecken auf der Landkarte von Apple Pay zu schließen. Nach Informationen von Reuters plant der Konzern bereits im kommenden Monat den Start seines Bezahldienstes in Indien – zunächst mit Kreditkarten der Axis Bank. Gespräche mit weiteren Großbanken wie HDFC Bank und ICICI Bank laufen demnach bereits.

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Für Apple ist Indien ein strategisch wichtiger Markt. Der iPhone-Konzern konnte seinen Anteil am indischen Smartphone-Markt seit 2022 laut Counterpoint Research auf rund acht Prozent verdoppeln. Das Land mit mehr als 1,4 Milliarden Einwohnern gehört inzwischen zu den wichtigsten Wachstumsregionen für Apple. Der Einstieg ist allerdings kein Selbstläufer. Indien verfügt mit der Unified Payments Interface (UPI) bereits über eines der weltweit größten digitalen Zahlungssysteme. Das staatlich unterstützte Netzwerk ermöglicht Zahlungen per QR-Code, Telefonnummer oder kontaktloser Verbindung und dominiert laut Reuters rund 84 Prozent des digitalen Zahlungsvolumens im Land.

Apple Pay setzt dagegen auf klassische Kartenzahlungen mit sogenannten Token-Daten. Die Kreditkarteninformationen werden verschlüsselt auf dem iPhone gespeichert und können per Face ID oder Touch ID für kontaktloses Bezahlen genutzt werden. Eine Änderung der indischen Zentralbank, die inzwischen biometrische Authentifizierung für Kartenzahlungen erlaubt, hat den Weg für Apples Einstieg geebnet. Die erste Partnerschaft mit Axis Bank könnte dabei nur der Anfang sein. Die Bank ist mit rund 16,26 Millionen aktiven Kreditkarten der viertgrößte Kreditkartenanbieter Indiens. Größer sind unter anderem HDFC Bank, SBI Cards und ICICI Bank. Apple verfolgt nach Angaben von Insidern eine schrittweise Einführung und will weitere Banken später direkt anbinden.

Für Apple eröffnet sich damit ein zusätzlicher Umsatzkanal im Bereich Services. Der Konzern verdient über sein Ökosystem zunehmend an digitalen Angeboten, App-Verkäufen und Zahlungsdiensten. Gleichzeitig trifft Apple in Indien auf starke lokale Wettbewerber wie Google Pay und PhonePe, die den UPI-Markt dominieren.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 292,6EUR auf Tradegate (18. September 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.

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