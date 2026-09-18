Ölpreise weiter etwas schwächer
- Ölpreise fallen den dritten Tag in Folge weiter
- Brent-Rohöl verbilligt sich auf 103,73 US-Dollar
- Diplomatische Signale dämpfen geopolitische Sorgen
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag weiter zurückgegangen und haben damit den dritten Tag in Folge nachgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November verlor zuletzt gut ein Prozent auf 103,73 US-Dollar.
Der Markt wartet auf neue diplomatische Impulse, während sich die Angebotssorgen etwas abgeschwächt haben. Nach Berichten vom Donnerstag soll China den Iran aufgefordert haben, auf eine Eindämmung der Huthi-Angriffe hinzuwirken. Die Huthi-Rebellen im Jemen waren zuletzt für eine Reihe von Angriffen auf Öltanker in der Region verantwortlich, die zur Verknappung des Rohölangebots beitrugen.
Unterdessen will US-Präsident Donald Trump laut einem US-Medienbericht am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) in New York am Dienstag Vertreter mehrerer Golfstaaten treffen, um über den Iran-Krieg zu sprechen. Das Portal "Axios" schrieb, Trump habe in einem Interview klargemacht, er wolle dieses Gespräch nutzen, um mit Verbündeten in der Region nächste Schritte auszuloten. In dem Gespräch mit dem Portal hatte Trump auch eine "große Entscheidung" im festgefahrenen Iran-Krieg angekündigt - ohne dabei zeitlich konkret zu werden.
Der jüngste Rückgang der Ölpreise scheine eher auf einen nachlassenden geopolitischen Risikoaufschlag als auf eine grundlegende Trendwende zurückzugehen, sagte Priyanka Sachdeva, Leiterin der Marktanalyse beim Finanzdienstleister Phillip Nova in Singapur, der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Händler warteten auf Belege dafür, dass sich das Öl-Angebot tatsächlich erhole./stk/stw
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Ich glaube diese Hoffnung war es:
Es ist aber kein unaufhaltsamer Ölschock.
An den Terminbörsen wird noch um 109 Dollar für das Barrel Brent gefeilscht. Wer jedoch wissen will, wie viel die globale Maschinerie tatsächlich für ihren Antrieb bezahlt, darf nicht auf die Bildschirme der Spekulanten schauen. Er muss an die Verladeterminals blicken.
Dort ist die Illusion längst verflogen:
Der physische Notstand: Wer heute echtes Rohöl auf ein Schiff laden will, zahlt 122 Dollar für Dated Brent, 121 Dollar für omanisches Rohöl und bis zu 131 Dollar für Murban aus den Emiraten. Eine Prämie von über 20 Dollar auf das Papier-Future zeigt: Die Lager sind leer, und Raffinerien zahlen buchstäblich jeden Preis für die sofortige Lieferung.
Der Mitteldestillat-Kollaps: Der Aufschlag für leichte Qualitäten wie Murban ist kein Zufall. Es fehlt an Diesel. US-Diesel bricht mit über 6 Dollar pro Gallone alle historischen Marken. Zusammen mit Crack-Spreads von 80 bis 90 Dollar schlägt das veredelte Fass für die Realwirtschaft mit rund 200 Dollar zu Buche.
Die Entkopplung: Die Notenbanken starren auf Termin-Indizes, während die Logistikketten, die Bagger und die Traktoren bereits mit 200-Dollar-Energie betankt werden.
Ein Finanzsystem kann Kurse über Monate mit Derivaten und 0-DTE-Strukturen glätten. Es kann aber keinen Treibstoff herbeidrucken, der nicht raffiniert wurde.
Der Ölpreisschock und der Raffinerieschock haben fusioniert. Die Differenz zwischen 109 Dollar auf dem Papier und 131 Dollar an der Pier ist das Preisschild für den Realitätsverlust der Märkte.