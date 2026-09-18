Kurslücke erfolgreich geschlossen

Dieser sogenannte Kurslückenschluss könnte den bisherigen Verkaufsdruck aus der Aktie genommen haben. Gelingt es dem Wert, sich nachhaltig oberhalb von 544,00 US-Dollar zu etablieren, könnten die Chancen auf eine Erholung steigen. Als nächste Ziele rücken dabei der 50-Tage-Durchschnitt bei 548,95 US-Dollar sowie anschließend der Bereich um 564,29 US-Dollar in den Fokus. Dort liegen die Zwischenhochs aus Ende August.

Lockheed Martin produziert nicht nur den modernen Kampfjet F 35, sondern auch die Patriot-Flugabwehrraketen. Die Aktie geriet seit Mitte August deutlich unter Druck und fiel bis in den Bereich von 520,00 US-Dollar. Damit erreichte sie eine Ende Juli entstandene Kurslücke, die in den vergangenen Tagen erfolgreich geschlossen werden konnte.

Sollte die Erholung weiter an Fahrt gewinnen, wäre längerfristig sogar ein Anstieg bis zu den Sommerhochs bei 608,98 US-Dollar denkbar. Damit könnte der seit 2013 bestehende langfristige Aufwärtstrend weiter fortgesetzt werden.

Das Risiko eines weiteren Rücksetzers ist allerdings noch nicht gebannt. Sollte es der Aktie nicht gelingen, im aktuellen Kursbereich einen nachhaltigen Boden auszubilden, könnte unterhalb von 521,85 US-Dollar eine deutlichere Abwärtsbewegung einsetzen. In diesem Fall wäre zunächst ein Rückgang bis zu den Sommertiefs bei 484,16 US-Dollar möglich. Dadurch könnte sich eine fünfwellige Abwärtsbewegung entwickeln.

Eine solche Entwicklung könnte später sogar einen erneuten Test des seit 2013 bestehenden langfristigen Aufwärtstrends erforderlich machen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 544,00 US-Dollar

Kursziele : 548,95 und 564,29 US-Dollar

Renditechance via DN0TUL : 60 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Lockheed Martin Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0TUL Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,44 - 0,45 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 481,4315 US-Dollar Basiswert: Lockheed Martin Corp. KO-Schwelle: 481,4315 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 532,09 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 564,29 US-Dollar Hebel: 10,10 Kurschance: + 60 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN4W70 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,42 - 0,43 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 579,6075 US-Dollar Basiswert: Lockheed Martin Corp. KO-Schwelle: 579,6075 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 532,09 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,77 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.