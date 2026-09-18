Almonty Industries, MiniMax Group & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: 763307657
? Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
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|Copper One Resources
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|RENK Group
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|Zenatech
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|Deutsche Telekom
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|Atos Group
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|DroneShield
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? Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|?
|Almonty Industries
|128
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|Verbio
|49
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|?
|?
|Atos Group
|25
|?
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|Vonovia
|25
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|Lang & Schwarz
|23
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|Silber
|22
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? Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
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|MiniMax Group
|+13,59 %
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|Lenovo Group
|+8,60 %
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|Helus Pharma
|+6,94 %
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|?
|?
|Pilbara Minerals
|-3,79 %
|?
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|NIPPON STEEL
|-4,10 %
|?
|?
|?
|Itochu Shoji
|-4,15 %
|?
|?
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Copper One Resources
Wochenperformance: -12,09 %
Wochenperformance: -12,09 %
Platz 1
RENK Group
Wochenperformance: -1,61 %
Wochenperformance: -1,61 %
Platz 2
Zenatech
Wochenperformance: 0,00 %
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 3
Deutsche Telekom
Wochenperformance: +1,00 %
Wochenperformance: +1,00 %
Platz 4
Atos Group
Wochenperformance: +2,63 %
Wochenperformance: +2,63 %
Platz 5
DroneShield
Wochenperformance: +3,56 %
Wochenperformance: +3,56 %
Platz 6
Almonty Industries
Wochenperformance: -13,18 %
Wochenperformance: -13,18 %
Platz 7
Verbio
Wochenperformance: -4,33 %
Wochenperformance: -4,33 %
Platz 8
Atos Group
Wochenperformance: +2,63 %
Wochenperformance: +2,63 %
Platz 9
Vonovia
Wochenperformance: +0,36 %
Wochenperformance: +0,36 %
Platz 10
Lang & Schwarz
Wochenperformance: -1,19 %
Wochenperformance: -1,19 %
Platz 11
Silber
Wochenperformance: +4,74 %
Wochenperformance: +4,74 %
Platz 12
MiniMax Group
Wochenperformance: +10,14 %
Wochenperformance: +10,14 %
Platz 13
Lenovo Group
Wochenperformance: +21,22 %
Wochenperformance: +21,22 %
Platz 14
Helus Pharma
Wochenperformance: +14,87 %
Wochenperformance: +14,87 %
Platz 15
Pilbara Minerals
Wochenperformance: -6,65 %
Wochenperformance: -6,65 %
Platz 16
NIPPON STEEL
Wochenperformance: -1,55 %
Wochenperformance: -1,55 %
Platz 17
Itochu Shoji
Wochenperformance: +1,72 %
Wochenperformance: +1,72 %
Platz 18
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