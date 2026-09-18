Reif für nen Rebound

Die US-Notenbank Fed konnte die Finanzmärkte mit ihrer kürzlich vollzogenen Zinsanhebung und den zugleich eher straffen Aussagen zunächst beruhigen. Im Bereich der ersten wichtigen Unterstützung bei 51.728 Punkten kam es daraufhin zu einer Gegenbewegung nach oben.

Mittelfristig hat sich das Chartbild allerdings zugunsten der Verkäufer eingetrübt. Für ein deutliches Signal in diese Richtung fehlt bislang noch eine klare Trendwendeformation. Eine solche könnte sich in den kommenden Tagen in Form einer sogenannten Schulter-Kopf-Schulter-Formation entwickeln.

Trotz dieser Erholung dominiert seit den Rekordständen Anfang August ein kurzfristiger Abwärtstrend das Geschehen beim Dow Jones. Sollte sich in den kommenden Tagen eine weitere Kursspitze ausbilden, könnte daraus eine vollständige Schulter-Kopf-Schulter-Formation entstehen. Die dazugehörige Nackenlinie würde dabei ungefähr bei 51.040 Punkten verlaufen.

Würde der Dow Jones diese Formation später nach unten auflösen, könnte dies den Weg für eine länger anhaltende Abwärtsbewegung in Richtung 50.321 Punkte und darunter sogar 49.615 Zähler ebnen. Aus charttechnischer Sicht würde sich damit das Risiko weiterer Kursverluste erhöhen. Hintergrund ist der aus Sicht der übergeordneten Zeitebene, also auf Wochenbasis, bestehende größere Korrekturbedarf.

Es gibt allerdings auch ein positives Szenario: Sollte der Dow Jones den aktuellen Abwärtstrend überwinden und sich dieser stattdessen als bullische Flagge herausstellen, wäre bei einem Anstieg über 52.984 Punkte erneut ein Angriff auf die Rekordstände bei 54.728 Punkten möglich.

Eine Entscheidung dürfte nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Der laufende Abwärtstrend engt den Spielraum für die Kursbewegung zunehmend ein, sodass sich die nächste größere Richtungsentscheidung bereits in absehbarer Zeit ergeben könnte.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 51.000 Punkte

Kursziele : 50.321 und 49.615 Punkte

Renditechance via DN5MUB : 175 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Dow Jones-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN2HCW Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,36 - 9,37 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 50.760,35 Punkte Basiswert: Dow Jones-Index KO-Schwelle: 50.760,35 Punkte akt. Kurs Basiswert: 51.789,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 48,21 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN5MUB Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,50 - 9,51 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 52.548,85 Punkte Basiswert: Dow Jones-Index KO-Schwelle: 52.548,85 Punkte akt. Kurs Basiswert: 51.789,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 49.615 Punkte Hebel: 47,20 Kurschance: + 175 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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Haftungsausschluss

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