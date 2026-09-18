DAX zurück am EMA 50

Rund um 25.507 Punkte lässt sich bereits eine mögliche Trendwende erkennen. Für eine Bestätigung dieses Signals sollte der DAX jedoch noch die Marke von 26.000 Punkten überwinden. Gelingt das, könnten anschließend zunächst 26.167 Punkte und darüber die bisherigen Rekordstände bei 26.618 Punkten wieder in den Fokus rücken. Im weiteren Verlauf wäre dann auch ein Anstieg bis zum mittelfristigen Ziel bei 27.500 Punkten möglich.

Damit sich daraus tatsächlich eine nachhaltige Trendwende entwickelt, müssen die Käufer in den kommenden Stunden allerdings weiter nachlegen. Entscheidend ist dabei vor allem die Marke von 26.000 Punkten.

Auf der Unterseite sollten Anleger dagegen das aktuelle Wochentief von 25.172 Punkten im Blick behalten. Fällt der DAX darunter, würde sich der Blick zunächst in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts und anschließend auf die wichtige Horizontalunterstützung bei 24.480 Punkten richten.

Ein Rückfall unter diese Marken wäre ein deutliches Warnsignal für den mittelfristigen Trend. Gleichzeitig würde der Ausbruch auf neue Rekordstände im Nachhinein als starkes Fehlsignal gewertet werden.

Aktuelle Lage

DAX bei 25.716 Punkten

VDAX bei 18,96 signalisiert erhöhte Nervosität

Fear& Greed Index bei 30 auf "FEAR", knapp vor Extreme Fear

Tagesanalyse:

RSI: 47 - Neutral MACD: -78 - Sell Insgesamt: Neutral MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins neutrale Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.900 / 26.085 / 26.249 und 26.471 Punkten, nach unten bei 25.303 / 25.099 / 25.000 und 24.790 Punkten. Gaps bei 25.099 / 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe wackeln - DAX weiter im Konsolidierungsmodus, EMA 50 als wichtiger Support weggebrochen - Inverse SKS-Formation auf dem Prüfstand! - Ölknappheit bleibt weiter ein Problem! VDAX-New Angstlevel im Normbereich VDAX-New der Deutschen Börse (15. September 2026): Bei 19,93% (steigend) (Vortag: 19,08%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order über 26.620 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 26.200 Punkten. Kursziel bei 27.500 Punkten 2. Buy-Limit-Order um 25.507 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 25.100 Punkten. Kursziele bei 26.080 / 26.260 Punkten - Aktiv! Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN34LF Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 10,50 - 10,51 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.622,74 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.622,74 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.716,72 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 26.080 Punkte Hebel: 24,43 Kurschance: + 55 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN4472 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 8,53 - 8,54 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26.490,88 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 26.490,88 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.716,72 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 29,91 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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