JEFFERIES stuft ING GROEP N.V. auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING auf "Hold" belassen. Mit dem neuen Zinserhöhungszyklus nehme der Wettbewerb um Einlagegelder in Spanien wieder zu, schrieb Miruna Chirea in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Sie sieht ihn aber nicht systemweit, sondern vor allem zwischen den Neobanken und Bankinter, Sabadell und der ING. Die größten Banken verfügten über üppige Liquidität und favorisierten Prämien für Gehaltskonten gegenüber höheren Einlagezinsen. Die höchsten Zinsen böten die Neobanken. Insgesamt sieht Chirea die Caixa im aktuellen Umfeld in Spanien am besten dastehen./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 18:51 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 32,16EUR auf Tradegate (18. September 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Miruna Chirea

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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