Aufwärtsdrang bei Gold – 4.377,34 USD erreicht

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 1.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 3.684,42USD. Heute steht er bei 4.377,34USD. Das Investment wäre auf 1.188,07USD gewachsen – eine Steigerung von +18,81 %.

Der Goldpreis legtzu und erreicht 4.377,34. Marktteilnehmer werten dies als Zeichen solider Nachfrage bei stabiler Stimmung.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Reaktion des Goldpreises auf die Fed-Zinserhöhung: Der jüngste Rückgang wird teils als kurzfristige Panik und mögliche Bärenfalle bewertet, technisch bleibt ein Wolfe-Wave-Szenario intakt. Für den großen Verfallstag werden erhöhte Volatilität, Fehlausbrüche und Reversals erwartet. Fundamental stützen hohe Staatsverschuldung, mögliche negative Realzinsen und eine zunehmende Dedollarisierung die langfristig bullische Einschätzung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Gold zählt zu den ältesten Wertspeichern der Welt. Der Preis wird stark von Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen beeinflusst. Anleger nutzen Gold zur Diversifikation und als Absicherung gegen Währungsrisiken. Gehandelt wird es an Terminbörsen und in Form von Barren, Münzen oder ETFs.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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