Silber mit Rally: +2,16 % in 24h auf 66,63 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Silber bei 23,34918USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 66,63USD ein Wert von 28.537,2USD geworden – ein Gewinn von +185,37 %.

Bullen dominieren den Handel: Silber legtzu und notiert bei 66,63. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den weiteren Anstieg von Silber und eine erwartete Outperformance der Minen. Charttechnisch wird nach dem Rücksetzer auf etwa 62,50 US-Dollar ein Anstieg in Richtung 70–72 US-Dollar erwartet. Als fundamentale Treiber gelten Inflation, steigende langfristige US-Anleiherenditen, mögliche weitere BoJ-Zinserhöhungen und eine zunehmende Umschichtung aus Anleihen in Gold, Silber und andere Sachwerte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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