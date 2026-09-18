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    JEFFERIES stuft Kontron auf 'Buy'

    JEFFERIES stuft Kontron auf 'Buy'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Im Fokus hätten die Fortschritte beim Umbau des GreenTec-Bereichs mit den Aktivitäten in Solarenergie und Elektromobilität gestanden, schrieb Martin Comtesse am Donnerstag nach dem Kapitalmarkttag. Ein weiteres Thema sei das Potenzial aus der Zusammenarbeit mit Ennoconn gewesen. Das Management des Hightech-Unternehmens habe neben den Zielen für 2026 auch den Ausblick bis 2030 bestätigt./rob/ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 11:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 20,46EUR auf Tradegate (17. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: Kontron
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 26
    Kursziel alt: 26
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A




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