UBS stuft Richemont auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" belassen. Zuversicht hinsichtlich des Schmuckgeschäfts sei der Tenor zahlreicher Gespräche gewesen, schrieb Zuzanna Pusz am Donnerstag anlässlich der UBS-Luxuskonferenz in Mailand. Die Schweizer sähen Markenstärke, Innovationen und Ausführungsdisziplin als Grundlage ihrer Outperformance, nicht irgendeine temporäre Marktdynamik./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 21:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 180,9EUR auf Lang & Schwarz (18. September 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Zuzanna Pusz

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



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