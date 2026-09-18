UBS stuft EssilorLuxottica auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Buy" belassen. Wenig überraschend hätten sich die Gespräche vor allem auf Smartbrillen konzentriert, schrieb Robert Krankowski am Donnerstag anlässlich der UBS-Luxuskonferenz in Mailand. Die Franzosen hätten klargestellt, dass ihre Margen mit den neuen Produkten langfristig vermutlich nicht an diejenigen klassischer Optikprodukte herankommen werden. Dies werde aber von den Anlegern auch bereits so gesehen./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 21:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 141,6EUR auf Tradegate (18. September 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Robert Krankowski

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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