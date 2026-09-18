UBS stuft EssilorLuxottica auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Buy" belassen. Wenig überraschend hätten sich die Gespräche vor allem auf Smartbrillen konzentriert, schrieb Robert Krankowski am Donnerstag anlässlich der UBS-Luxuskonferenz in Mailand. Die Franzosen hätten klargestellt, dass ihre Margen mit den neuen Produkten langfristig vermutlich nicht an diejenigen klassischer Optikprodukte herankommen werden. Dies werde aber von den Anlegern auch bereits so gesehen./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 21:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 21:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
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Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 141,6EUR auf Tradegate (18. September 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Robert Krankowski
Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Robert Krankowski
Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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