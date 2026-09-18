ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt AB Inbev auf 'Overweight' - Ziel 79,88 Euro
- JPMorgan bestätigt AB Inbev mit Kursziel 79,88 Euro
- Gute Ergebnisse und Absatzwachstum treiben Aktien
- Kapitalmarkttag: Cashflow und mehr Ausschüttungen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 79,88 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Brauereikonzerns zählten in diesem Jahr bisher zu den stärksten Konsumwerten, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Zu verdanken sei dies der guten Ergebnisentwicklung und der Rückkehr zum Absatzwachstum. Auf dem anstehenden Kapitalmarkttag dürfte es vor allem um den Cashflow gehen und damit perspektivisch um höhere Ausschüttungen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 23:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 00:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Anheuser-Busch InBev Aktie
Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 68,48 auf Tradegate (18. September 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Anheuser-Busch InBev Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Anheuser-Busch InBev zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1464. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 79,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 97,00EUR was eine Bandbreite von +16,01 %/+42,44 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 79,88 Euro