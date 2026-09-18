NORMA Group: Zweiter Aktienrückkauf über 208 Mio. Euro erfolgreich
NORMA Group zieht ein kräftiges Fazit: Das zweite Aktienrückkaufprogramm ist voll ausgeschöpft, das Kapital wird reduziert – der Wert je verbleibender Aktie dürfte profitieren.
Foto: NORMA Group
- NORMA Group hat das zweite öffentliche Aktienrückkaufangebot erfolgreich abgeschlossen und das geplante Volumen von rund 208 Mio. Euro vollständig ausgeschöpft.
- Zum Preis von 22,35 Euro je Aktie wurden insgesamt 9.306.113 eigene Aktien zurückgekauft.
- Die erworbenen Aktien entsprechen rund 29,21 % des derzeitigen Grundkapitals beziehungsweise 32,45 % der umlaufenden Aktien.
- Das Angebot war deutlich überzeichnet: Insgesamt wurden 19.558.706 Aktien angedient; die Schlussverteilung war etwa 17-fach überzeichnet, mit einer Zuteilungsquote von 0,057987739.
- Die zurückgekauften Aktien werden gemäß Hauptversammlungsbeschluss eingezogen, wodurch sich das Grundkapital reduziert und der Gewinnanteil der verbleibenden Aktien steigt.
- Mit dem Rückkauf ist die angekündigte Kapitalrückführung von insgesamt bis zu 260 Mio. Euro aus dem Verkauf des Wassermanagement-Geschäfts abgeschlossen; ein Strategie-Update folgt am 19. Oktober 2026.
Der Kurs von NORMA Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,040EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 17,120EUR das entspricht einem Plus von +0,47 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.195,77PKT (-0,14 %).
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