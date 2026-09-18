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    Ölmarkt ohne Kompass

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    "Wir wissen es einfach nicht": JPMorgan kapituliert vor Trumps Öl-Chaos

    Öl über 100 US-Dollar, zehnjährige US-Renditen über fünf Prozent – und trotzdem fehlt eine Exit-Strategie für den Iran-Krieg. Jetzt zieht JPMorgan drastische Konsequenzen.

    Ölmarkt ohne Kompass - "Wir wissen es einfach nicht": JPMorgan kapituliert vor Trumps Öl-Chaos
    Foto: Alex Brandon - AP

    JPMorgan verwirft sein Basisszenario für ein Ende des Iran-Kriegs. Nach monatelangen Versuchen, das Ende des Konflikts vorherzusagen, fehlt dem Rohstoffteam eine belastbare Grundlage. "Zum ersten Mal seit Beginn des Iran-Konflikts haben wir keine Basisprognose", sagte Chef-Rohstoffstrategin Natasha Kaneva laut CNBC. "Wir wissen einfach nicht, wie wir das Endspiel modellieren sollen."

    Zu Kriegsbeginn erwartete die US-Großbank, dass wirtschaftliche Schmerzgrenzen Trump zu einem Abkommen über die Öffnung der Straße von Hormus zwingen würden. Öl sollte 100 US-Dollar je Barrel, Benzin fünf US-Dollar je Gallone und zehnjährige US-Renditen fünf Prozent kosten. Sechs Monate später sind viele dieser Marken überschritten – doch der Ausweg ist unklarer denn je.

    Eine Zwischenvereinbarung zur Öffnung im Juni zerbrach schnell. Brent notiert inzwischen bei rund 105 US-Dollar, nachdem der Preis diese Woche fast 110 US-Dollar erreicht hatte. Diesel kostet mehr als sechs US-Dollar je Gallone (3,8 Liter) in den USA und die Lagerbestände liegen auf einem Rekordtief. Weder Washington noch Teheran senden klare Signale für eine Deeskalation.

    Saudi-Arabien hat seine Ost-West-Pipeline nach einem Drohnenangriff durch im Irak operierende, pro-iranische Milizen, der aus dem Irak gestartet wurde, stillgelegt. Vorstöße der Huthi könnten den Tankerverkehr im südlichen Roten Meer gefährden. Trump sagte gegenüber Axios, er stehe vor der Entscheidung, entweder große Kampfhandlungen wieder aufzunehmen oder den Krieg zu beenden.

    JPMorgan hat jedoch einen Preisanker: Die Bank beziffert den fairen Brent-Preis auf 90 US-Dollar. Der Markt preist das Risiko von zusätzlichen täglichen Ausfällen von rund vier Millionen Barrel ein – zu den bereits vorliegenden Ausfällen von zehn Millionen Barrel. Jede weitere Million Barrel Angebotsverlust erhöht den Futurespreis um etwa vier US-Dollar.

    Ölreserven bieten einen Puffer, denn sie sanken um 555 Millionen Barrel statt der zunächst erwarteten 1,6 Milliarden. Das könnte die Preissteigerungen vorerst begrenzen. Doch die Warnung bleibt bestehen. Unsicher ist nicht nur der Ölpreis, sondern vor allem, ob und wie der Krieg im gesamten Nahen Osten endet.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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