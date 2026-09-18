Früherer Easyjet-Chef Lundgren soll Tui-Aufsichtsrat leiten - Zetsche geht
- Johan Lundgren soll Tui-Aufsichtsrat führen
- Dieter Zetsche kandidiert im Februar nicht erneut
- Lundgren leitete Easyjet bis Ende 2024
HANNOVER (dpa-AFX) - Der frühere Easyjet-Chef Johan Lundgren soll künftig den Aufsichtsrat des Reisekonzerns Tui führen. Dessen bisheriger Vorsitzender, der frühere Daimler-Chef Dieter Zetsche (73), werde bei der Hauptversammlung im Februar nicht mehr für das Gremium kandidieren, teilte Tui am Freitag in Hannover mit. Anteilseigner und Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat hätten einstimmig für die Nominierung von Lundgren als Nachfolger gestimmt, hieß es weiter.
Der heute 59-jährige Lundgren hatte bis 2015 viele Jahre für Tui gearbeitet. 2017 übernahm er die Führung von Easyjet und leitete die britische Billigfluggesellschaft bis Ende 2024. Seit 2025 gehört er dem Aufsichtsrat von Tui an./stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 45,92 auf Tradegate (18. September 2026, 08:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +52,44 %/+37,20 % bedeutet.
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Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/10658/board/20260915133621-oel.jpegKEROSIN:
- Nordamerika (USA & Kanada): ca. 34 % bis 38 % (Größter Einzelmarkt und Produzent)
- Asien-Pazifik (inkl. China, Südkorea, Japan): ca. 31 % bis 39 % (Wachstumsstärkste Region)
- Europa: ca. 20 % bis 24 %
Naher Osten und Afrika: ca. 11 %
Nach aktuellen Daten verteilen sich die Anteile der größten Förderländer an der weltweiten Ölproduktion wie folgt:
- USA: ca. 20 % (ca. 902 Millionen Tonnen im Jahr 2024)
- Russland: ca. 11,3 % (ca. 516 Millionen Tonnen)
Saudi-Arabien: ca. 11,2 % (ca. 510 Millionen Tonnen)
Ich würde sagen, die Eskalation im Irankrieg ist doch sicher der Haupttreiber dieser Kurseinbrüche.