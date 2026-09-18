🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Früherer Easyjet-Chef Lundgren soll Tui-Aufsichtsrat leiten - Zetsche geht

    Für Sie zusammengefasst
    • Johan Lundgren soll Tui-Aufsichtsrat führen
    • Dieter Zetsche kandidiert im Februar nicht erneut
    • Lundgren leitete Easyjet bis Ende 2024
    Früherer Easyjet-Chef Lundgren soll Tui-Aufsichtsrat leiten - Zetsche geht
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HANNOVER (dpa-AFX) - Der frühere Easyjet-Chef Johan Lundgren soll künftig den Aufsichtsrat des Reisekonzerns Tui führen. Dessen bisheriger Vorsitzender, der frühere Daimler-Chef Dieter Zetsche (73), werde bei der Hauptversammlung im Februar nicht mehr für das Gremium kandidieren, teilte Tui am Freitag in Hannover mit. Anteilseigner und Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat hätten einstimmig für die Nominierung von Lundgren als Nachfolger gestimmt, hieß es weiter.

    Der heute 59-jährige Lundgren hatte bis 2015 viele Jahre für Tui gearbeitet. 2017 übernahm er die Führung von Easyjet und leitete die britische Billigfluggesellschaft bis Ende 2024. Seit 2025 gehört er dem Aufsichtsrat von Tui an./stw/stk

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Mercedes-Benz Group!
    Long
    43,23€
    Basispreis
    0,26
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    48,49€
    Basispreis
    0,31
    Ask
    × 14,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 45,92 auf Tradegate (18. September 2026, 08:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +52,44 %/+37,20 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über TUI. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursdruck bei TUI durch Leerverkäufe und den geringen Börsenumsatz. Kurse unter 6 Euro werden von einigen als Kaufchance für Nachkäufe gesehen. Als Belastungsfaktoren gelten mögliche Fed-Zinserhöhungen sowie geopolitisch bedingte Öl- und Kerosinrisiken. Für die weitere Bewertung sind der Jahresabschluss im Dezember und besonders der Ausblick auf 2027 abhängig von der Ölpreisentwicklung entscheidend.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Früherer Easyjet-Chef Lundgren soll Tui-Aufsichtsrat leiten - Zetsche geht Der frühere Easyjet-Chef Johan Lundgren soll künftig den Aufsichtsrat des Reisekonzerns Tui führen. Dessen bisheriger Vorsitzender, der frühere Daimler-Chef Dieter Zetsche (73), werde bei der Hauptversammlung im Februar nicht mehr für das Gremium …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     