Früherer Easyjet-Chef Lundgren soll Tui-Aufsichtsrat leiten - Zetsche geht

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 45,92 auf Tradegate (18. September 2026, 08:17 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +52,44 %/+37,20 % bedeutet.