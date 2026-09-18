Erste Erzreserve von 1,28 Moz bei Ternera

Tesoro Gold Limited (Tesoro oder das Unternehmen) (ASX: TSO, OTCQX: TSORF, FSE: 5D7) freut sich, eine erste Erzreserve mit 1,28 Moz enthaltenem Gold für die Goldlagerstätte Ternera (Ternera), die Teil des Goldprojekts El Zorro in Chile (El Zorro oder das Projekt) ist, bekannt zu geben.

Die Erzreserve befindet sich vollständig innerhalb eines einzigen Tagebaus und entspricht rund 87 % der 1,47 Moz Gold, die in den Gemessenen und Angezeigten Komponenten der Mineralressourcenschätzung (MRE) vom August 2026 enthalten sind, was eine hohe Umwandlung der Ternera-MRE-Basis in Erzreserven zeigt (siehe Tabellen 1 und 3 sowie Abbildung 4).

Die Erzreserve unterstützt eine bedeutende, langfristige Entwicklung bei der geplanten Verarbeitungsrate von 3,0 Mtpa. Der Reserve-Tagebau wurde auf Grundlage einer optimalen Tagebaugrubenhülle bei einem Goldpreis von US$3.000/oz konzipiert. Er wird durch Minenpläne und Zeitpläne auf Pre-Feasibility-Study-Niveau (PFS) sowie die Anwendung von Modifying Factors gestützt, die auf abgeschlossenen Arbeiten in den Bereichen Bergbau, Geotechnik, Metallurgie, Verarbeitung, Infrastruktur, Umwelt und Kosten basieren.

Der endgültige Reserve-Tagebau basiert auf einer aus der Tagebauoptimierung ausgewählten Grubenhülle bei einem Goldpreis von US$3.000/oz. Diese Arbeiten schaffen eine solide Grundlage für die Definitive Feasibility Study (DFS), in deren Rahmen Tesoro weitere Möglichkeiten zur Optimierung des Projekts prüfen wird, während die technischen und entwicklungsbezogenen Arbeitsbereiche weiter verfeinert werden.

HIGHLIGHTS

Erste Erzreserve von 42,8 Mt mit 0,93 g/t Au für 1,28 Moz enthaltenes Gold , vollständig innerhalb eines einzigen Tagebaus bei Ternera.

Hohe Umwandlung der Mineralressource, wobei die Erzreserve rund 87 % der 1,47 Moz der Gemessenen und Angezeigten Ressourcenunzen repräsentiert.

Die Erzreserve unterstützt eine Projektproduktionsdauer von mehr als 13 Jahren bei einem durchschnittlichen Gehalt von 1,16 g/t Au in den ersten 10 Produktionsjahren.

Abbau über einen konventionellen einzelnen Tagebau sowie einen 3,0-Mtpa-Prozessablauf mit Zerkleinerung, Mahlung, Schwerkraftabscheidung und CIP-Verarbeitung.

Der endgültige Reserve-Tagebau basiert auf einer aus der Optimierung ausgewählten Tagebaugrubenhülle bei einem Goldpreis von US$3.000/oz, rund 30 % unter dem Spot-Goldpreis zum Zeitpunkt der Optimierung.

Die PFS-Arbeiten, die die Erzreserve stützen, schaffen eine solide Grundlage für die DFS, deren Abschluss im Kalenderjahr 2026 angestrebt wird. Die DFS wird das Projektdesign, die Wirtschaftlichkeit und die Annahmen weiter verfeinern und Möglichkeiten zur weiteren Optimierung des Projekts prüfen.

Ternera profitiert von seiner Küstenlage in geringer Höhe, 13 km landeinwärts vom Pazifischen Ozean und rund 57 km auf der Straße vom Hafen Caldera entfernt, mit vorhandener regionaler Straßen-, Strom- und Wasserinfrastruktur.

Weiteres Wachstumspotenzial wird durch laufende Bohrungen zur Erprobung von Erweiterungen bei Ternera sowie eines breiteren Portfolios prioritärer Entdeckungsziele im gesamten Goldbezirk El Zorro getestet.

Tabelle 1: Zusammenfassung der Erzreserven der Lagerstätte Ternera zum 16. September 2026¹

Tesoro Managing Director Zeff Reeves kommentierte:

„Die Goldlagerstätte Ternera stellt eine seltene Entwicklungsmöglichkeit in einem einzigen Tagebau in einem bergbaufreundlichen Land von Weltklasse dar. Die Definition dieser ersten Erzreserve von 1,28 Moz ist ein bedeutender Schritt für unser Goldprojekt El Zorro.

Die Reserve wird durch mehr als 160 km Diamantbohrungen gestützt, die seit der ersten Entdeckung bei Ternera abgeschlossen wurden, sowie durch die jüngste erhebliche Steigerung des geologischen Vertrauens in die Mineralressourcenbasis. Wichtig ist, dass diese Reserve rund 87 % des Goldes enthält, das derzeit innerhalb der Gemessenen und Angezeigten Mineralressource klassifiziert ist. Das ist ein starkes Umwandlungsergebnis und spiegelt die Beständigkeit der Mineralisierung bei Ternera wider.

Wir verfügen nun über eine bedeutende Erzreserve, die vollständig innerhalb eines einzigen Tagebaus liegt und bei der geplanten Verarbeitungsrate von 3,0 Mtpa eine Produktion von mehr als 13 Jahren unterstützt.

Dies verschafft uns eine starke Entwicklungsbasis bei Ternera, die durch weitere Bohrungen weiterhin erhebliches zusätzliches Potenzial bietet.

Wir werden die technischen und entwicklungsbezogenen Arbeiten für El Zorro parallel zu den Bohrungen weiter vorantreiben, während mehrere Bohrgeräte Erweiterungen der bestehenden Ternera-Ressource und hochprioritäre Entdeckungsziele im gesamten Goldbezirk El Zorro verfolgen.“

Cautionary Statement

Die in dieser Mitteilung genannte PFS (oder die Studie) wurde von Tesoro in Zusammenarbeit mit verschiedenen unabhängigen Beratern durchgeführt, um die Machbarkeit einer eigenständigen Entwicklung einschließlich Tagebau und Verarbeitung beim Goldprojekt El Zorro (bestehend aus der Goldlagerstätte Ternera) in Chile zu bestimmen.

Das in dieser Mitteilung genannte gesamte Produktionsziel über die Lebensdauer der Mine (sowie die aus dem Produktionsziel abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen) wird vollständig durch Nachgewiesene und Wahrscheinliche Erzreserven gestützt.

Das Unternehmen bestätigt, dass die Schätzungen der Erzreserven und Mineralressourcen von sachkundigen Personen gemäß den Anforderungen des JORC Code erstellt wurden.

Diese Mitteilung wurde in Übereinstimmung mit der Ausgabe 2012 des JORC Code (JORC 2012) und den ASX Listing Rules erstellt. Alle wesentlichen Annahmen, auf denen das Produktionsziel über die Lebensdauer der Mine und die prognostizierten Finanzinformationen basieren, wurden in dieser Mitteilung angegeben und sind außerdem in den beigefügten Offenlegungen gemäß JORC 2012 Table 1 dargelegt.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass alle wesentlichen Annahmen auf angemessenen Grundlagen beruhen, besteht keine Gewissheit, dass sie sich als zutreffend erweisen oder dass das Produktionsziel beziehungsweise die in der PFS angegebenen geschätzten Ergebnisse (wie die Finanzprognosen) erreicht werden.

Das Produktionsziel und die in der PFS angegebenen geschätzten Ergebnisse (wie die Finanzprognosen) unterliegen außerdem verschiedenen Risikofaktoren. Siehe die Hinweise unter „Cautionary Statements“ und „Forward Looking Statements“ am Ende dieser Mitteilung.

Angesichts der damit verbundenen und in dieser Mitteilung beschriebenen Unsicherheiten sollten Investoren keine Anlageentscheidung ausschließlich auf Grundlage der Ergebnisse der PFS treffen.

¹ Erzreserven werden gemäß dem JORC Code (Ausgabe 2012) angegeben und stellen eine Teilmenge der Mineralressourcen dar. Die Erzreserven von Ternera werden auf Grundlage von Tagebauplänen geschätzt, die sich an einer aus Optimierungen bei einem Goldpreis von US$3.000/oz ausgewählten Tagebaugrubenhülle orientieren und einen Cut-off-Gehalt von mehr als 0,3 g/t Au verwenden. Die Zahlen wurden auf die nächsten 100.000 Tonnen und 1.000 Unzen gerundet und ergeben aufgrund der Rundung möglicherweise nicht exakt die Summe.

Disclaimer

Diese Mitteilung wurde von Tesoro Gold Limited auf Grundlage von Informationen aus eigenen Quellen und Quellen Dritter erstellt und ist kein Offenlegungsdokument. Keine andere Partei als das Unternehmen hat die Ausgabe, Einreichung, Vorlage, Versendung oder Bereitstellung dieses Berichts genehmigt oder veranlasst, übernimmt hierfür Verantwortung oder gibt beziehungsweise behauptet, Aussagen, Zusicherungen oder Verpflichtungen in dieser Mitteilung abzugeben. Mit Ausnahme einer Haftung, die gesetzlich nicht ausgeschlossen werden kann, lehnen das Unternehmen und seine verbundenen Körperschaften, Directors, Mitarbeiter, Bediensteten, Berater und Vertreter jede Verantwortung oder Haftung für Ausgaben, Verluste, Schäden oder Kosten ab, die Ihnen in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit dieser Mitteilung entstehen, einschließlich, ohne Einschränkung, der darin enthaltenen oder im Zusammenhang damit bereitgestellten Informationen, jeglicher Fehler oder Auslassungen ungeachtet ihrer Ursache, mangelnder Genauigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Zuverlässigkeit oder daraus, dass Sie oder eine andere Person sich auf diese Mitteilung oder deren Genauigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Zuverlässigkeit verlassen. Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt noch ein Offenlegungsdokument oder ein anderes Angebotsdokument nach australischem Recht oder einem anderen Recht. Sie wird zu Informationszwecken bereitgestellt und stellt weder eine Einladung noch ein Angebot von Aktien oder eine Empfehlung zur Zeichnung, zum Kauf oder Verkauf in irgendeiner Rechtsordnung dar. Diese Mitteilung erhebt keinen Anspruch darauf, alle Informationen zu enthalten, die ein potenzieller Investor im Zusammenhang mit einer möglichen Investition in das Unternehmen benötigen könnte. Jeder Empfänger muss seine eigene unabhängige Beurteilung des Unternehmens vornehmen, bevor er Aktien des Unternehmens erwirbt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Soweit möglich, wurden Begriffe wie „beabsichtigt“, „erwartet“, „geplant“, „schätzt“, „rechnet mit“, „glaubt“ sowie ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „möglicherweise“ oder „werden“ vorgenommen werden, eintreten oder erreicht werden, verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Obwohl die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen die gegenwärtigen Einschätzungen des Managements auf Grundlage der dem Management derzeit verfügbaren Informationen und der vom Management für angemessen gehaltenen Annahmen widerspiegeln, kann das Unternehmen nicht sicher sein, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden.

Eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und potenzielle Investoren sollten sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten zwangsläufig erhebliche bekannte und unbekannte Risiken, Annahmen und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Ereignisse, Aussichten und Chancen des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten abweichen.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Risiken und Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es weitere Faktoren und Risiken geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten, einschließlich der in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens erörterten Risikofaktoren. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten.

Dementsprechend sollten potenzielle Investoren sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Mitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie aufgrund neuer Ereignisse oder Umstände zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen enthalten hinsichtlich:

geschätzter Ressourcen und Reserven

geplanter Produktions- und Betriebskostenprofile

geplanten Kapitalbedarfs

geplanter Strategien und Unternehmensziele

Solche zukunftsgerichteten Aussagen/Prognosen sind ausschließlich Schätzungen zu Diskussionszwecken und sollten nicht als verlässlich angesehen werden. Sie stellen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die zukunftsgerichteten Aussagen/Prognosen sind naturgemäß unsicher und können daher wesentlich von den letztlich erzielten Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen gibt keine Zusicherungen und gewährt keine Garantien hinsichtlich der Genauigkeit der Prognosen und lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen/Prognosen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, außer soweit dies nach geltendem Recht erforderlich ist.

Die in dieser Mitteilung genannte PFS basiert auf technischen und wirtschaftlichen Bewertungen zur Unterstützung der Schätzung von Erzreserven. Tesoro ist der Ansicht, dass angemessene Grundlagen zur Unterstützung der Ergebnisse der PFS vorliegen; es besteht jedoch keine Gewissheit, dass die genannte beabsichtigte Entwicklung wie beschrieben umgesetzt wird. Die genannten Produktionsziele und zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen und sollten von Investoren bei Anlageentscheidungen nicht als alleinige Grundlage herangezogen werden. Wesentliche Annahmen und weitere wichtige Informationen sind in dieser Mitteilung enthalten. Tesoro weist darauf hin, dass Bergbau und Exploration mit hohen Risiken verbunden sind und sich aufgrund neuer Informationen oder Interpretationen, Rohstoffpreise oder Wechselkurse ändern können. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in dieser Mitteilung enthaltenen Ergebnissen oder Produktionszielen abweichen. Weitere Bewertungen sind erforderlich, bevor eine Entscheidung zur Aufnahme des Bergbaus getroffen wird.

Finanzielle Angaben

Sofern nicht anders angegeben, sind sämtliche Finanzwerte in US-Dollar (US$) zum dritten Kalenderquartal 2026 (Q3-CY2026) angegeben, berücksichtigen keine Kostensteigerungen und schließen die australische Goods and Services Tax (GST) aus. Die Zahlen in dieser Mitteilung ergeben aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht exakt die Summe.

Zur Veröffentlichung freigegeben durch das Board von Tesoro Gold Ltd.

Für weitere Informationen:

Unternehmen

Zeff Reeves

Managing Director

info@tesorogold.com.au

Investor Relations & Medienanfragen

Grace Lauder

Fivemark Partners

Grace.lauder@fivemark.com.au

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Es handelt sich hierbei um einen Auszug aus einer 42-seitigen Pressemitteilung. Das Original können Sie unter dem folgenden Link aufrufen: https://asx.api.cmfyapp.com/asx-research/1.0/file/2924-03136837-6A1344 ...

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Die Tesoro Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 0,550EUR auf Frankfurt (18. September 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.

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