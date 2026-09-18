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    Nvidia-Boom als Treiber

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    KI-Boom eskaliert: SK Hynix plant Milliarden-Fabrik in den USA

    Der KI-Boom verschärft den Kampf um Speicherchips. SK Hynix könnte über seine US-Tochter Solidigm eine neue NAND-Fabrik in den USA bauen – und reagiert damit auf steigende Nachfrage und politischen Druck.

    Nvidia-Boom als Treiber - KI-Boom eskaliert: SK Hynix plant Milliarden-Fabrik in den USA
    Foto: Seung-il Ryu - NurPhoto

    Der südkoreanische Speicherchip-Hersteller SK Hynix prüft den Bau einer neuen Produktionsstätte in den Vereinigten Staaten. Nach Informationen von Reuters erwägt die Tochtergesellschaft Solidigm eine Fabrik für NAND-Flash-Speicherchips im Norden des Bundesstaates New York. Drei mit der Angelegenheit vertraute Personen bestätigten die Pläne, eine endgültige Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen.

    Der mögliche Bau wäre ein weiterer Schritt im globalen Wettlauf um Halbleiterkapazitäten. Hintergrund ist die explosionsartig steigende Nachfrage nach Speicherchips durch Künstliche Intelligenz. Moderne KI-Rechenzentren benötigen nicht nur leistungsfähige Prozessoren von Unternehmen wie Nvidia, sondern auch große Mengen an Speicherlösungen. Besonders gefragt sind High-Bandwidth-Memory-Chips (HBM), aber auch klassische NAND- und SSD-Speicher für Datenzentren.

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    Für SK Hynix kommt der Ausbau zudem zu einem politisch sensiblen Zeitpunkt. Die US-Regierung drängt internationale Chipkonzerne dazu, mehr Produktion in die Vereinigten Staaten zu verlagern und die Abhängigkeit von asiatischen Lieferketten zu reduzieren. Der Konzern baut bereits seine Präsenz in den USA aus und arbeitet unter anderem an einer Verpackungsfabrik für KI-Speicherchips in Indiana. Das mögliche Werk in New York wäre unabhängig von separaten Gesprächen zwischen SK Hynix und Intel über eine mögliche Speicherchip-Produktion in Intels geplanter Anlage in Ohio. Dort stehen verschiedene Modelle im Raum, darunter eine Nutzung von Intel-Kapazitäten oder eine Zusammenarbeit mit weiteren Partnern aus der KI-Branche.

    Solidigm spielt dabei eine besondere Rolle. Das Unternehmen entstand nach der Übernahme des NAND-Geschäfts von Intel durch SK Hynix für rund neun Milliarden US-Dollar und konzentriert sich auf Speicherlösungen für Unternehmen und Rechenzentren. Der Schritt verschafft SK Hynix eine stärkere Position im NAND-Markt, der von Unternehmen wie Samsung, Kioxia, Micron und Western Digital geprägt wird. Für Anleger steht damit vor allem die Frage im Mittelpunkt, ob SK Hynix seine starke Position im KI-Speichermarkt langfristig ausbauen kann. Der Konzern gehört bereits zu den wichtigsten Profiteuren des KI-Booms, insbesondere durch die hohe Nachfrage nach HBM-Speichern für KI-Beschleuniger. Eine zusätzliche US-Produktion könnte die Nähe zu amerikanischen Cloud-Anbietern verbessern, gleichzeitig aber wegen höherer Produktionskosten die Margen beeinflussen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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