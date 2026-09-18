Milliarden-Wette auf Öl und Gas: BlackRock greift bei TotalEnergies zu

Der französische Energiekonzern TotalEnergies öffnet seine afrikanischen Öl- und Gasinfrastrukturen für einen neuen Milliardeninvestor. Der Konzern hat eine Vereinbarung mit Global Infrastructure Partners (GIP), einer Tochtergesellschaft von BlackRock, geschlossen. Der Infrastrukturfonds investiert 1,8 Milliarden US-Dollar in die Anlagen des französischen Energieriesen. Im Gegenzug erhält GIP wirtschaftliche Beteiligungen an wichtigen Infrastrukturprojekten. TotalEnergies bleibt dabei Eigentümer und Betreiber der Anlagen, verpflichtet sich jedoch zu einer wiederkehrenden Zahlung, die sich am Volumen des durch die Infrastruktur transportierten Öls und Gases orientiert. Die Vereinbarung läuft über einen Zeitraum von bis zu 15 Jahren.

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Für TotalEnergies ist der Deal Teil einer größeren Strategie: Der Konzern will Kapital freisetzen, ohne seine operative Kontrolle über wichtige Energieanlagen aufzugeben. Solche Partnerschaften mit Infrastrukturinvestoren werden in der Öl- und Gasbranche zunehmend genutzt, da Pipelines, Terminals und Transportnetze stabile langfristige Einnahmen liefern können. Auch andere große Energieunternehmen haben zuletzt ähnliche Modelle mit Finanzinvestoren verfolgt.

BlackRock wiederum baut mit GIP sein Geschäft mit Infrastrukturinvestments weiter aus. Der Vermögensverwalter hatte Global Infrastructure Partners für rund 12,5 Milliarden US-Dollar übernommen und positioniert den Bereich als wichtigen Wachstumstreiber im Bereich privater Märkte. GIP investiert weltweit in Energie-, Transport- und Versorgungsinfrastruktur.

Die afrikanischen Energieanlagen von TotalEnergies sind strategisch bedeutsam. Der Konzern ist auf dem Kontinent in mehreren Öl- und Gasprojekten aktiv, unter anderem in Nigeria, Angola, Uganda und Mosambik. Besonders das geplante LNG-Projekt in Mosambik gehört zu den größten Energievorhaben Afrikas und soll langfristig eine wichtige Rolle im globalen Gasmarkt spielen.

Für Anleger zeigt der Deal, wie sich die Energiekonzerne verändern. Während die Branche Milliarden in erneuerbare Energien und Dekarbonisierung investieren muss, bleibt Öl und Gas kurzfristig ein wichtiger Bestandteil des Geschäftsmodells. Durch den Verkauf von Infrastrukturanteilen kann TotalEnergies Kapital für neue Projekte gewinnen und gleichzeitig von stabilen Cashflows profitieren.

Für die Aktie bleibt entscheidend, wie gut TotalEnergies den Spagat zwischen fossilem Energiegeschäft, Investitionen in neue Technologien und attraktiven Ausschüttungen bewältigt. Die Beteiligung eines großen Infrastrukturinvestors wie BlackRock unterstreicht jedoch die langfristige Bedeutung von Energieinfrastruktur.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 79,11EUR auf Tradegate (18. September 2026, 15:57 Uhr) gehandelt.

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