Retten diese Maßnahmen Dividendenaristokrat McDonald's vor dem weiteren Absturz?

Die Fast-Food-Branche leidet unter der Sparsamkeit von Verbraucherinnen und Verbrauchern, welche sich hohen Lebenshaltungskosten und stark gestiegenen Energiepreisen ausgesetzt sehen. Dass McDonald's seine Preise in den vergangenen Jahren deutlich angehoben hat, rächt sich jetzt, denn damit hat der Konzern ganze Kundengruppen vollständig ausgepreist, was zu weniger Fußverkehr und gegenüber der günstigeren Konkurrenz zu Marktanteilsverlusten führt.

Seit Monaten kennen die Anteile von Dividendenaristokrat McDonald's nur eine Richtung, und zwar nach unten. Eigentlich sollte die Aktie angesichts der anhaltenden hohen Unsicherheit als zuverlässig liefernder Wert gefragt sein, doch dieser Rolle wird der Burger-Brater gegenwärtig nicht gerecht.

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Tiefster Stand seit 2 Jahren: Auch hohe Anleiherenditen belasten

Eine weitere Belastung für die Aktienkursentwicklung stellt der starke Anstieg der Anleiherenditen dar. McDonald's ist mit fast 55 Milliarden US-Dollar und einem Verschuldungsgrad von etwa 4,0 gemessen am EBITDA stark verschuldet. Unter dem neuen Zinsregime wird der weitreichende Immobilien- und Grundbesitz des Unternehmens zur Hypothek.

Angesichts dieser Entwicklungen setzten die Anteile ihre bereits seit Monaten anhaltende Talfahrt fort und erreichten mit Kursen unter 248 US-Dollar den niedrigsten Stand seit mehr als 2 Jahren. Solche Mehrjahrestiefs gelten in der technischen Analyse als Verkaufssignale.

McDonald's muss (und will offenbar) gegensteuern

Damit wächst vor dem in der kommenden Woche anstehenden Investorentag der Handlungsdruck auf das Unternehmen. Gegenüber dem Jahresauftakt belaufen sich die Kursverluste inzwischen auf fast 19 Prozent. Investoren hoffen auf Einsichten zur geplanten Strategie, die flächenbereinigten Umsätze insbesondere in den USA wiederzubeleben, ohne gleichzeitig das internationale Wachstum zu vernachlässigen – und das zu einem Zeitpunkt, in dem Kapital deutlich teurer geworden ist.

Laut einem vom Finanznachrichtendienstleister Bloomberg am Donnerstag veröffentlichten Bericht soll auch eine neue Menü- und Preisstrategie eine gewichtige Rolle spielen, das Unternehmenswachstum wieder zu beschleunigen. In einem internen, Bloomberg bekanntgewordenen Memo sieht McDonald's "ein überzeugendes Preis-Leistungsverhältnis als kritisch dafür an, Kundinnen und Kunden zurück durch die Tür zu bekommen und die Ertragsbasis zu stärken."

Das lässt darauf schließen, dass das Management das gegenwärtig größte Problem von McDonald's erkannt hat – dass die Menü-Preise für die gebotene Leistung im Vergleich zur Konkurrenz viel zu hoch sind, insbesondere gegenüber Burger King (Restaurant Brands International), der seine Preise in den vergangenen Jahren weniger stark angehoben hat und gleichzeitig mehr Menü-Optionen bietet.

Analyst äußert sich skeptisch, sieht weiteren Gegenwind

Zu den Plänen befragt, neue Menü-Optionen mit weiteren Preisvorteilen anzubieten, äußerte sich Citigroup-Analyst Jon Tower noch zurückhaltend. In einer ebenfalls am Donnerstag veröffentlichten Kundenmitteilung sprach er von der Aufgabe für das Unternehmen, Investoren nachhaltig davon zu überzeugen, dass man über die richtigen Werkzeuge verfüge, die flächenbereinigten Erlöse schon in den kommenden 12 Monaten wieder deutlich anzuheben.

Er ist demgegenüber kritisch, nicht zuletzt auch, weil McDonald's zwar Preisvorgaben machen und diese in unternehmenseigenen Restaurants auch umsetzen kann. Franchisenehmer verfügen bei der Preisgestaltung aber über große Freiheiten und müssen sich der Managementvorgabe nicht beugen. Das könnte zu widersprüchlichen Signalen gegenüber Kundinnen und Kunden führen.

Tower selbst hat seine Prognosen für den bereinigten Gewinn pro Aktie noch vor dem Investorentag am Mittwoch gesenkt. Er rechnet für 2026 mit 12,84 und für 2027 mit 14,26 US-Dollar Ertrag je Anteil. Seine Logik: Gesenkte Menü- und Item-Preise könnten zwar Kundinnen und Kunden zurückbringen, aber eben nicht auf kurze Frist und auch nur zulasten der Konzernmargen.

Aktie bleibt weit hinter dem Gesamtmarkt zurück

Die McDonald's-Aktie reagierte in einem am Donnerstag nach dem Fed-Leitzinsentscheid erleichterten Gesamtmarktumfeld nur kurz auf den Bloomberg-Bericht. Rund ein halbes Prozent legten die Anteile binnen weniger Minuten zu. Danach kam es jedoch umgehend zu Gewinnmitnahmen und McDonald's ging schließlich fast unverändert aus dem Handel.

Das zeigt das nach wie vor geringe Interesse an der Aktie, die gegenüber ihrem noch im März bei rund 342 US-Dollar erzielten Allzeithoch inzwischen 27 Prozent an Wert verloren hat. Charttechnisch sind die weiteren Aussichten dementsprechend schlecht. Von neuen 3-Jahres-Tiefs trennt das Papier nur noch wenige US-Dollar. Vor allem unter 240 US-Dollar drohen neue Verkaufssignale, die zu einer Fortsetzung der Verlustserie bis mindestens 225 US-Dollar sorgen könnten. Damit wären sämtliche in den vergangenen 5 Jahren erzielten Anlagegewinne dahin.

Fazit: Widersprüchliche Ausgangslage mit Chancen und Risiken

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung zeichnet sich dagegen eine immer vorteilhaftere Ausgangslage ab. Mit einem KGVe 2026 von 19,2 notiert McDonald's inzwischen um 22 Prozent unter dem 5-Jahres-Mittel. Der Dividend-Yield-Theorie zufolge ist der Bewertungsnachlass gegenwärtig sogar noch höher. Mit fast 3,0 Prozent bietet McDonald's aktuell eine um 33 Prozent höhere Ausschüttung als im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre. Zuletzt war die Dividendenrendite nur auf dem Höhepunkt des Corona-Crashs noch höher.

Damit befinden sich die Anteile in einem spannungsreichen Umfeld aus einem herausfordernden Wettbewerbsumfeld, neuen strategischen Initiativen und einem Investorentag in der kommenden Woche, mit dem sich die Hoffnung auf Besserung und einen Turnaround sowohl der Geschäfte als auch der Aktie verbinden, die gegenwärtig so günstig ist wie seit vielen Jahren nicht mehr. Eine potenzielle Chance, wenn McDonald's den richtigen Ton trifft, aber auch ein Risiko!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 217,1EUR auf Tradegate (18. September 2026, 11:05 Uhr) gehandelt.





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