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    The Grounds Real Estate Development: Umsatz im Ziel, EBIT unter Prognose

    Nach einem durchwachsenen Jahr 2025 startet The Grounds mit Rückenwind ins Jahr 2026 und zeigt bereits zur Jahresmitte eine deutlich verbesserte Ergebnislage.

    The Grounds Real Estate Development: Umsatz im Ziel, EBIT unter Prognose
    Foto: adobe.stock.com
    • The Grounds Real Estate Development AG erzielte 2025 einen Konzernumsatz von 10,0 Mio. Euro und lag damit innerhalb der Prognose von 9,0 bis 11,0 Mio. Euro.
    • Das Konzern-EBIT 2025 betrug -3,0 Mio. Euro und verfehlte damit die Prognose eines ausgeglichenen Ergebnisses.
    • Hauptgründe für die EBIT-Abweichung waren Wertberichtigungen auf Vorratsvermögen von 2,1 Mio. Euro sowie die Verschiebung von Asset-Management-Fees in Höhe von 1,2 Mio. Euro ins Jahr 2026.
    • Im ersten Halbjahr 2026 erreichte der Konzern einen Umsatz von 13,1 Mio. Euro und ein EBIT von 1,9 Mio. Euro.
    • Die positive Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 wurde insbesondere durch Immobilienverkäufe mit einem Ergebnisbeitrag von 1,1 Mio. Euro und ein Dienstleistungsergebnis von 1,98 Mio. Euro getragen.
    • Für das Gesamtjahr 2026 erwartet The Grounds einen Konzernumsatz von 20,0 bis 24,0 Mio. Euro und ein Konzern-EBIT von 1,0 bis 2,0 Mio. Euro; maßgeblich sind der Einzelverkauf im Projekt Fahrland-Werder und das Dienstleistungsgeschäft.

    Der Kurs von The Grounds Real Estate Development lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,2735EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,37 % im Plus.


    The Grounds Real Estate Development

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