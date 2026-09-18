The Grounds Real Estate Development: Umsatz im Ziel, EBIT unter Prognose
Nach einem durchwachsenen Jahr 2025 startet The Grounds mit Rückenwind ins Jahr 2026 und zeigt bereits zur Jahresmitte eine deutlich verbesserte Ergebnislage.
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- The Grounds Real Estate Development AG erzielte 2025 einen Konzernumsatz von 10,0 Mio. Euro und lag damit innerhalb der Prognose von 9,0 bis 11,0 Mio. Euro.
- Das Konzern-EBIT 2025 betrug -3,0 Mio. Euro und verfehlte damit die Prognose eines ausgeglichenen Ergebnisses.
- Hauptgründe für die EBIT-Abweichung waren Wertberichtigungen auf Vorratsvermögen von 2,1 Mio. Euro sowie die Verschiebung von Asset-Management-Fees in Höhe von 1,2 Mio. Euro ins Jahr 2026.
- Im ersten Halbjahr 2026 erreichte der Konzern einen Umsatz von 13,1 Mio. Euro und ein EBIT von 1,9 Mio. Euro.
- Die positive Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 wurde insbesondere durch Immobilienverkäufe mit einem Ergebnisbeitrag von 1,1 Mio. Euro und ein Dienstleistungsergebnis von 1,98 Mio. Euro getragen.
- Für das Gesamtjahr 2026 erwartet The Grounds einen Konzernumsatz von 20,0 bis 24,0 Mio. Euro und ein Konzern-EBIT von 1,0 bis 2,0 Mio. Euro; maßgeblich sind der Einzelverkauf im Projekt Fahrland-Werder und das Dienstleistungsgeschäft.
Der Kurs von The Grounds Real Estate Development lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,2735EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,37 % im Plus.
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