DAX legt Verschnaufpause ein – Preisdruck bremst gute Stimmung etwas

Für Bewegung sorgte die Bank of Japan. Sie erhöhte den Leitzins zwar um 25 Basispunkte auf 1,25 Prozent, die Entscheidung fiel mit sieben zu zwei Stimmen allerdings nicht einstimmig aus. Insgesamt hat der Markt den Auftritt der Notenbank deshalb taubenhafter aufgenommen als erwartet, was den Yen anschließend unter Druck setzte. Das Abstimmungsergebnis zeigt, dass die Bank of Japan bei der weiteren Straffung der Geldpolitik nur vorsichtig vorgehen dürfte.

Vor allem Technologiewerte waren die Zugpferde, während fallende Ölpreise und sinkende Renditen den Aktienmärkten zusätzlichen Rückenwind verliehen. Die großen Indizes in China, Japan und Südkorea konnten deutlich zulegen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nachdem die wichtigsten Notenbankentscheidungen der Woche hinter den Anlegern liegen, rückt heute der Hexensabbat in den Mittelpunkt. Zur Mittagszeit werden zunächst Indexoptionen und Futures abgerechnet, bevor zur Schlussauktion die Aktienoptionen folgen. Rund um diese Termine kann es bei einzelnen Indizes und Aktien zu größeren Kursausschlägen kommen. Nicht jede ungewöhnliche Bewegung am heutigen Handelstag sollte deshalb gleich als neues Marktsignal interpretiert werden. Am großen Verfallstag bestimmen zeitweise die Positionierungen an den Terminbörsen stärker die Kurse als die fundamentalen Nachrichten.

Für den DAX kommt am Morgen noch ein Belastungsfaktor hinzu. Die deutschen Erzeugerpreise sind stärker als erwartet gestiegen. Nachdem bereits die Großhandelspreise nach oben überrascht hatten, verdichten sich damit die Hinweise auf wieder zunehmenden Preisdruck in Deutschland. Fallende Energiepreise nehmen den Märkten derzeit Inflationssorgen, während die deutschen Preisdaten gleichzeitig in die andere Richtung zeigen. Für die Anleger ist die Inflationsdebatte damit noch längst nicht vom Tisch.

Der Handelsstart dürfte zunächst etwas verhaltener ausfallen, zumal viele der positiven Impulse bereits gestern Nachmittag in den Kursen verarbeitet wurden. Nach der ereignisreichen Notenbankwoche könnte der Hexensabbat heute für zusätzliche Bewegung sorgen, ohne dem Markt zwangsläufig eine neue Richtung vorzugeben. Für den DAX zeichnet sich zunächst eine Handelsspanne zwischen 25 200 und 25 800 Punkten ab.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs und OTC Optionen sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim Handel mit CFDs und OTC Optionen bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und OTC Optionen funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.



Schreibe Deinen Kommentar