Infineon zieht an - Oddo-Hochstufung und erholtes Chip-Umfeld

Alles zu seiner Zeit! Aixtron ist eine tolle Firma, die aber leider ein sehr zyklisches Geschäft hat. Die Aktie ist daher gut bei 15 Euro auf der linken Seite des Tannenbaums, aber schlecht bei 34 auf der rechten Seite. Bei 60 Euro tendiert man dazu, das Unternehmen ganz toll zu finden, und nie verkaufen zu wollen. In Wirklichkeit ist sie in dem Moment aber etwas, das man schnell loswerden sollte, auch wenn der innere Aktienmessie das nicht will. Bin aber bei fast allem negativ in dieser Marktphase, und das schon eine ganze Weile, so dass ich bei Aixtron schon zu früh rausgegangen bin.

Was mir am Aixtron Management nicht so gefällt, ist dass sie so voll prozyklisch die Emotionen und Geschäftsentscheidungen mit dem Markt mitgehen, offensichtlich ohne tiefere Einsicht in die Zyklen des eigenen Geschäfts. GaN hiess es, würde über Jahre hinweg ein stabiles Wachstum bringen, Pustekuchen, Markt erstmal gesättigt, trotz data centers. Wer braucht Malaysia, wenn DE für eine Mrd. Umsatz produzieren kann? Zumal man dort die so wichtigen trade secrets riskieren wird. Wenn dieses Jahr >100 Maschinen für InP geordert wurden, dann heisst das nicht, dass das jetzt jedes Jahr so ist, und wenn der KI-Crash durchhaut, dann gibt es erst "Lieferverschiebungen" und plötzlich ist das Orderbuch wieder leer. Insgesamt müsste Aixtron sich mMn ein zweites Bein aufbauen oder besser schon aufgebaut haben. Die Aktie ist und war schon immer teuer, wie ein US-Techwert. Da geht es um Wachstum, nicht um niederrenditige Investmentgrade-Schnörkel. Die kleine Dividende ist für die Katz, und eine Wandelanleihe zu begeben, weil man das Geld danach für ein oder zwei Prozent mehr anlegen kann, als man selbst bezahlen muss, auch. Lieber aggressiv investieren, wachsen. PVA Tepla probiert eine Menge neben dem Kerngeschäft aus, nicht alles funktioniert, aber manches schon und so wächst man in neue Geschäftsfelder hinein. Oder jetzt nach dem KI-Crash günstig eine andere Firma aufschnappen, wenn alle denken werden, dass die Welt nie wieder Chips brauchen wird.