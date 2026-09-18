ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für Siltronic auf 120 Euro - 'Buy'
- UBS hebt Siltronic-Kursziel auf 120 Euro an
- Einstufung für Siltronic bleibt auf Buy bestehen
- Starkes Wachstum dürfte den Markt knapper machen
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siltronic von 105 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Harry Blaiklock geht beim Waferhersteller nun von höheren Durchschnittspreisen aus, wie er am Donnerstag schrieb. Der Markt werde bei starkem Wachstum knapper./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 14:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie
Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,17 % und einem Kurs von 72,40 auf Tradegate (18. September 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +22,03 %/+62,71 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 120 Euro
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