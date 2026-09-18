BERENBERG stuft NEMETSCHEK AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Die Stimmung in der Software- und IT-Branche bessere sich, schrieb Nay Soe Naing am Donnerstag. Die Berichtssaison nach dem zweiten Quartal habe kaum Hinweise ergeben, dass die Kunden ihre Investitionen in klassische Software wegen der KI-Adaption zurückfahren würden. Der Experte rechnet auch in der bevorstehenden Berichtssaison mit robusten Resultaten und beruhigenden Signalen für 2027. In Anspielung an die Abkürzung SaaS für "Software as a Service" sprach er von einer "RenaiSaaS", die anhalten dürfte./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 15:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 61,45EUR auf Tradegate (18. September 2026, 08:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Nay Soe Naing

Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 115

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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