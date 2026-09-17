Indexumschichtung heute abgeschlossen!

Nikes Position im Dow Jones Industrial Average gerät zunehmend ins Wanken, da sich der angeschlagene Sportbekleidungshersteller auf den Ausschluss aus einem weiteren führenden Wall-Street-Index vorbereitet. S&P Dow Jones Indices kündigte in diesem Monat an, dass Nike im Rahmen einer vierteljährlichen Neugewichtung vor Handelsbeginn am 21. September aus dem S&P 100 (.OEX) entfernt wird. Das Unternehmen war zuvor 18 Jahre lang in diesem Index der blue-chip-Unternehmen vertreten. Indexfonds und ETFs müssen die Umschichtung bis zum Handelsschluss (Market-on-Close) am Freitag, dem 18. September 2026, abgeschlossen haben. Da die Streichung von Nike aus dem S&P 100 Index am Montag, den 21. September 2026, bereits vor Handelsbeginn (Pre-Market) wirksam wird, ist der letzte reguläre Handelstag vor der Umstellung der heutige Freitag.

Mit der Markierung des partiellen Tiefs bei 52,28 US-Dollar am 10. April 2025 erreichte die Aktie erneut ein Kursniveau, das der Seitwärtsbewegung in den Jahren 2016 und 2017 entspricht. Die Veröffentlichung besser als erwarteter Quartalszahlen am 26. Juni 2025 verlieh der Nike-Aktie neuen Schwung, sodass sie bis auf 79,72 US-Dollar anstieg. Am vergangenen Mittwoch testete der Kurs das Mehrjahrestief um 35,72 US-Dollar, nachdem Bären den Preis seit Mitte Juli 2026 aus einer Bodenbildungsphase nach unten gedrückt haben. Fällt der Kurs weiter, bewegt er sich auf dem Niveau von Oktober 2014. Nach der Umschichtung der Indexfonds könnte der Kurs sich jedoch erholen, nachdem tendenziell weniger Sell-Orders im Markt zirkulieren sollten. Das größere Problem für Nike ist nicht einmal der Zoll, da wurden Gegenmaßnahmen getroffen, Nike hat gleichzeitig ein eigenes Wachstumsproblem. Im Geschäftsjahr 2026, welches Ende Mai endet, betrug der Umsatz 46,4 Mrd. US-Dollar, also praktisch stagnierend auf berichteter Basis und −2 % währungsbereinigt. Im vierten Quartal fiel der Umsatz sogar um 9 % währungsbereinigt. Nike muss höhere Importkosten auffangen, während das Unternehmen gleichzeitig versucht, die Nachfrage und seine Marktposition wieder zu stärken. Die erwarteten KGVs 2027 und 2028 haben sich dem Wert 17 angenähert, was im Vergleich zu den vergangenen Jahren sehr günstig erscheint. Sollte der Sportartikelriese wieder wachsen, könnte das aktuelle Kursniveau ein günstiger Einstieg sein.

NIKE, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie der NIKE Inc. bis auf 41,15 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MR7WUG) überproportional mit einem Omega von 3,80 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 48 % und dem Ziel bei 41,15 US-Dollar (0,84 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 19.10.2026 eine Rendite von rund 65 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 31,11 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 41 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,57 zu 1, wenn bei 31,11 US-Dollar (0,3 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: MR7WUG Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 0,50 – 0,51 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 35,00 US-Dollar Basiswert: NIKE, Inc. akt. Kurs Basiswert: 35,80 US-Dollar Laufzeit: 17.06.2027 Kursziel: 0,84 Euro Omega: 3,80 Kurschance: + 65 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: Morgan Stanley

Interessenkonflikt

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