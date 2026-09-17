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    Nike Inc.

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    Indexumschichtung heute abgeschlossen!

    Nikes Position im Dow Jones Industrial Average gerät zunehmend ins Wanken, da sich der angeschlagene Sportbekleidungshersteller auf den Ausschluss aus einem weiteren führenden Wall-Street-Index vorbereitet. S&P Dow Jones Indices kündigte in diesem Monat an, dass Nike im Rahmen einer vierteljährlichen Neugewichtung vor Handelsbeginn am 21. September aus dem S&P 100 (.OEX) entfernt wird. Das Unternehmen war zuvor 18 Jahre lang in diesem Index der blue-chip-Unternehmen vertreten. Indexfonds und ETFs müssen die Umschichtung bis zum Handelsschluss (Market-on-Close) am Freitag, dem 18. September 2026, abgeschlossen haben. Da die Streichung von Nike aus dem S&P 100 Index am Montag, den 21. September 2026, bereits vor Handelsbeginn (Pre-Market) wirksam wird, ist der letzte reguläre Handelstag vor der Umstellung der heutige Freitag.

    Zum Chart

    Mit der Markierung des partiellen Tiefs bei 52,28 US-Dollar am 10. April 2025 erreichte die Aktie erneut ein Kursniveau, das der Seitwärtsbewegung in den Jahren 2016 und 2017 entspricht. Die Veröffentlichung besser als erwarteter Quartalszahlen am 26. Juni 2025 verlieh der Nike-Aktie neuen Schwung, sodass sie bis auf 79,72 US-Dollar anstieg. Am vergangenen Mittwoch testete der Kurs das Mehrjahrestief um 35,72 US-Dollar, nachdem Bären den Preis seit Mitte Juli 2026 aus einer Bodenbildungsphase nach unten gedrückt haben. Fällt der Kurs weiter, bewegt er sich auf dem Niveau von Oktober 2014. Nach der Umschichtung der Indexfonds könnte der Kurs sich jedoch erholen, nachdem tendenziell weniger Sell-Orders im Markt zirkulieren sollten. Das größere Problem für Nike ist nicht einmal der Zoll, da wurden Gegenmaßnahmen getroffen, Nike hat gleichzeitig ein eigenes Wachstumsproblem. Im Geschäftsjahr 2026, welches Ende Mai endet, betrug der Umsatz 46,4 Mrd. US-Dollar, also praktisch stagnierend auf berichteter Basis und −2 % währungsbereinigt. Im vierten Quartal fiel der Umsatz sogar um 9 % währungsbereinigt. Nike muss höhere Importkosten auffangen, während das Unternehmen gleichzeitig versucht, die Nachfrage und seine Marktposition wieder zu stärken. Die erwarteten KGVs 2027 und 2028 haben sich dem Wert 17 angenähert, was im Vergleich zu den vergangenen Jahren sehr günstig erscheint. Sollte der Sportartikelriese wieder wachsen, könnte das aktuelle Kursniveau ein günstiger Einstieg sein.

    NIKE, Inc. (Tageschart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 41,21// 52,28 US-Dollar
    Unterstützungen: 35,47 // 31,01 US-Dollar

    Fazit

    Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie der NIKE Inc. bis auf 41,15 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MR7WUG) überproportional mit einem Omega von 3,80 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 48 % und dem Ziel bei 41,15 US-Dollar (0,84 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 19.10.2026 eine Rendite von rund 65 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 31,11 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 41 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,57 zu 1, wenn bei 31,11 US-Dollar (0,3 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

    Strategie für steigende Kurse
    WKN: MR7WUG Typ: Call-Optionsschein
    akt. Kurs: 0,50 – 0,51 Euro Emittent: Morgan Stanley
    Basispreis: 35,00 US-Dollar Basiswert: NIKE, Inc.
    akt. Kurs Basiswert: 35,80 US-Dollar
    Laufzeit: 17.06.2027 Kursziel: 0,84 Euro
    Omega: 3,80 Kurschance: + 65 Prozent
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Quelle: Morgan Stanley

    Interessenkonflikt

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
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