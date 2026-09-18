Red Bull kann Dosenwerk bauen - Stadt Baruth stellt Weichen
- Baruth genehmigt neuen Bebauungsplan für Red Bull
- Für die Erweiterung sollen 17 Hektar Wald weichen
- Umweltgruppen befürchten Wasserknappheit in Baruth
BARUTH/MARK (dpa-AFX) - Der Bau eines Dosenwerks für Red Bull in Brandenburg kann kommen: Die Stadtverordneten in Baruth/Mark im Landkreis Teltow-Fläming stimmten am Donnerstagabend für einen neuen Bebauungsplan - 12 Vertreter waren dafür, es gab zwei Nein-Stimmen und eine Enthaltung. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte den bisherigen Bebauungsplan aus formellem Grund gekippt. Bei der Entscheidung ging es um Vorgaben zur Lärmbegrenzung. Der "Tagesspiegel" berichtete zuvor über die Entscheidung der Stadtverordneten.
Künftig sollen die Red-Bull-Dosen direkt in Baruth neben der Abfüllung hergestellt werden. Für die Erweiterung sollen 17 Hektar Kiefernwald in der Nähe der bestehenden Hallen gerodet werden. Red Bull und der Safthersteller Rauch hatten den auf der Kippe stehenden Getränkeabfüller Urstromquelle im Jahr 2023 gekauft. Gegen die Erweiterung gibt es Proteste.
Red Bull und Rauch können eine Menge von rund 2,35 Millionen Kubikmeter Grundwasser pro Jahr entnehmen. Ein Netzwerk von Umweltgruppen befürchtet Wasserknappheit in der Region wegen der Erweiterung. Red Bull betont, dass kein zusätzliches Wasser gebraucht werde. Brandenburg leidet unter Trockenheit. In Baruth/Mark ist auch ein großes Rechenzentrum von Amazon Web Services geplant./vr/DP/stw
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Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 219,9 auf Tradegate (18. September 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.
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Ray Dalio mag recht haben, dass die investierten Summen zu groß sind. Er mag auch recht haben, dass Nvidia beim Platzen der Blase massiv unter Druck geraten könnte.
Ehrlich gesagt sehe ich jedoch nur wenige Probleme für Microsoft, Alphabet oder auch Amazon. Warum? Weil diese Unternehmen auch unabhängig von KI enorme Gewinne erwirtschaften und selbst ohne weitere Investitionen weiterhin massive positive Cashflows erzielen würden.
In dem Moment, in dem die Investitionen in KI-Rechenzentren reduziert oder sogar gestoppt werden, würden die Cashflows förmlich explodieren. Dann würde man erst erkennen, wie niedrig die Bewertung dieser Unternehmen tatsächlich ist. Die Folge könnten massiv steigende Aktienkurse sein.
Natürlich ist das investierte Kapital bereits gebunden und wird in den kommenden Jahren schrittweise abgeschrieben. Dem stehen jedoch auch erhebliche Umsätze aus den Rechenzentren gegenüber.
Einen Aspekt sehe ich allerdings kritisch: Sollte ein großes Unternehmen wie Anthropic oder OpenAI insolvent werden, könnten folgende Effekte eintreten:
- Auf der einen Seite würde ein erheblicher Teil der Kundennachfrage wegfallen, den diese Unternehmen heute erzeugen.
- Auf der anderen Seite halten die Hyperscaler beträchtliche Beteiligungen an diesen KI-Unternehmen. Diese Beteiligungen müssten dann abgeschrieben oder zumindest deutlich im Wert reduziert werden.
Was die Zukunft bringt, werden wir sehen. Ich selbst bleibe definitiv in Amazon, Alphabet und Microsoft investiert. In OpenAI, Anthropic oder auch Nvidia würde ich hingegen keinen Cent investieren. Aber das ist lediglich mein persönlicher Ansatz.
https://www.manager-magazin.de/unternehmen/tech/amazon-onlinehaendler-wegen-moeglicher-preismanipulation-bei-werbung-verklagt-a-ba5decdf-d6d8-4e91-a375-2a3fd1e822bf
hast vollkommen recht + amazon aktuell mit 20% im plus ( gekauft vor ca. 1 jahr )ist sogar mit weniger alls 10 prozent präsent ..der rest besteht aus Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/675/board/20250810114704-screenshot-2025-08-10-at-11-46-19-musterdepot-mei.png + das seit knapp 5 jahren oder so ....