Daimler Truck könnte Mega-Gewinn-Schock drohen – 1,2 Milliarden Euro wären weg!

Die Lücke zwischen Ziel und Realität ist gewaltig. So hatten im ersten Halbjahr nur 1,4 Prozent der verkauften Lkw einen Elektroantrieb. EU-weit liegt der Anteil von E-Trucks unter fünf Prozent, bis 2030 soll er auf 35 Prozent steigen. Rådström hält das unter den aktuellen Bedingungen für nicht erreichbar und plädiert für mehr Zeit bis 2033, die CO2-Ziele selbst will sie jedoch nicht abschwächen.

Für Daimler Truck könnte die Klimapolitik Europas zur Milliardenfalle werden. Vorstandschefin Karin Rådström warnt im Handelsblatt vor "existenziellen Folgen", sollte der Hersteller die CO₂-Ziele verfehlen. Pro Prozentpunkt würden rund 120 Millionen Euro fällig. Bei zehn Prozentpunkten wären es 1,2 Milliarden Euro – das entspreche in etwa dem gesamten weltweiten Jahresgewinn von Mercedes-Benz Trucks.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der größte Bremsklotz sei die Ladeinfrastruktur für E-Lkws. Laut Rådström benötigt Europa bis 2030 etwa 35.000 öffentliche Lkw-Schnellladesäulen, doch derzeit gebe es weniger als 2.000. Zudem warteten Kunden teils jahrelang auf Netzanschlüsse.

Zwar gebe es bereits mehr als 60 Modelle von Elektro-Lkw, doch laut dem Handelsblatt seien Diesel-Lkw in 70 Prozent der Fälle bei den Gesamtkosten noch günstiger als E-Trucks.

Ein weiteres Problem sei laut Rådström: Nur in 13 EU-Staaten werde bei der Maut-Höhe zwischen Elektro- und Dieseltrucks unterschieden, und nur in etwa der Hälfte davon fallen die Vergünstigungen bei E-LKW groß genug aus, dass sie sich für Speditionen lohnten. In Deutschland dagegen seien E-LKW von der Maut befreit, was Logistikern hierzulande bei den Gesamtkosten von E-Trucks enorm helfe.

Die europäische Lkw-Branche hat nach Angaben von Rådström Milliarden in E-Trucks und den Umbau der Produktion gesteckt. Nun drohen ihr trotzdem Strafen wegen fehlender Ladesäulen, deren Ausbau sie nicht kontrollieren können. Rådström würde das Geld lieber in die Zukunft investieren.

Neben Batterien setzt Daimler Truck deshalb auf Wasserstoff. Der Konzern hat mehrere Hundert Millionen Euro investiert und plant, Ende des Jahres eine erste Kleinserie zu starten. Wasserstoff-Lkw schaffen mit einer Tankfüllung 1.000 Kilometer und mehr. Für Anleger bleibt die Kernfrage: Kommt die Infrastruktur schnell genug – oder frisst Brüssels Strafzettel tatsächlich den Jahresgewinn der Sparte?

Am Freitagvormittag lag auch die Aktie leicht im Minus: Um 10:44 Uhr notierte sie im Xetra-Handel bei 43,92 Euro und damit 0,75 Prozent unter dem Vortag.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 43,92EUR auf Tradegate (18. September 2026, 10:58 Uhr) gehandelt.





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