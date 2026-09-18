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    Besonders beachtet!

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    Alibaba Group Aktie steigt um +2,64 % - 18.09.2026

    Am 18.09.2026 ist die Alibaba Group Aktie, bisher, um +2,64 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Alibaba Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Alibaba Group Aktie steigt um +2,64 % - 18.09.2026
    Foto: Robert - stock.adobe.com

    Alibaba Group ist ein globaler E-Commerce-Riese mit einem breiten Angebot von Online-Marktplätzen bis zu Cloud-Services. Es dominiert den chinesischen Markt und konkurriert mit Amazon und JD.com. Die Integration von E-Commerce, Fintech und Cloud-Services sowie die starke asiatische Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    Alibaba Group Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 18.09.2026

    Es geht bergauf für Alibaba Group: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +2,64 % und steht bei 97,10. Schon gestern ging es für die Alibaba Group Aktie um +1,18 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 97,10. Was steckt hinter der heutigen Kursentwicklung?

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    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Alibaba Group über einen Zuwachs von +5,66 % freuen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,69 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,14 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Alibaba Group einen Rückgang von -25,38 %.

    Alibaba Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,69 %
    1 Monat -12,14 %
    3 Monate +5,66 %
    1 Jahr -30,81 %
    Stand: 18.09.2026, 09:27 Uhr

    Informationen zur Alibaba Group Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Alibaba Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 243,34 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Alibaba Group

    JD.com, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,51 %. Tencent notiert im Minus, mit -1,37 %. Sea (A) notiert im Minus, mit -0,68 %. PDD Holdings Incorporation (A) (A) legt um +0,29 % zu

    Alibaba Group Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Alibaba Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alibaba Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Alibaba Group

    +2,22 %
    +4,69 %
    -12,14 %
    +5,66 %
    -30,81 %
    +18,95 %
    -28,20 %
    +2,81 %
    +32,83 %
    ISIN:US01609W1027WKN:A117ME
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