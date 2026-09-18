SAP-Bonus-Zertifikat mit 22%-Chance und 33% Sicherheitspuffer

Trotz der kostenintensiven aber notwendigen Neuausrichtung des Geschäfts auf Künstliche Intelligenz bekräftigten die Experten von Jefferies & Company wegen der verbesserten Stimmung in der Software- und IT-Branche mit einem Kursziel von 210 Euro ihre Kaufempfehlung für die SAP-Aktie.

Anlage-Idee: Anleger, die nun eine Investition in die als „leicht unterbewertet“ eingestufte SAP-Aktie in Erwägung ziehen und das Kursrisiko des direkten Aktieninvestments deutlich reduzieren möchten, könnten als Alternative zum direkten Aktienkauf den Kauf eines Bonus-Zertifikates mit Cap in Erwägung ziehen, das sogar bei einem deutlichen Kursrückgang der Aktie hohe Renditechancen ermöglichen wird.

Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der SAP-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen verzichten Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und Dividendenzahlungen.

Die Funktionsweise: Wenn die SAP-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 124 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 24. Dezember 2027 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 235 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim DZ Bank-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die SAP-Aktie (ISIN: DE000DN5MY60), befinden sich Bonuslevel und Cap bei 235 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 17. Dezember 2027, aktivierte Barriere liegt bei 124 Euro. Beim SAP-Aktienkurs von 186,10 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 192,04 Euro erwerben.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 192,04 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum Dezember 2027 einen Bruttoertrag von 22,37 Prozent (gleich 18 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 33,37 Prozent auf 124 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der SAP-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 124 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie, maximal mit dem Cap, zurückbezahlt. Wird dieser Schlusskurs unterhalb von 192,04 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates ermittelt, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Anlageprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.