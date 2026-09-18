SILTRONIC AG Aktie stark gefragt - 18.09.2026

Mit einer Performance von +6,30 % konnte die SILTRONIC AG Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SILTRONIC AG Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,39 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 73,85€, mit einem Plus von +6,30 %. Was steckt hinter der heutigen Kursentwicklung?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei SILTRONIC AG konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -24,95 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um -5,26 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,54 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SILTRONIC AG eine positive Entwicklung von +41,16 % erlebt.

Während SILTRONIC AG heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,07 %. Damit gehört SILTRONIC AG heute zu den auffälligeren Werten.

SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,26 % 1 Monat -22,54 % 3 Monate -24,95 % 1 Jahr +71,23 %

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Stand: 18.09.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 33 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,44 Mrd.EUR € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Wacker Chemie, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,29 %.

Lohnt sich ein Investment in die SILTRONIC AG Aktie?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.