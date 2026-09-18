DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BILFINGER auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bilfinger von 125 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management habe mit dem Sparprogramm "Agile" schnell gegengesteuert, schrieb Michael Kuhn in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf die heftige Gewinnwarnung. Das augenblickliche Problem liege vor allem in der Profitabilität./rob/ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,02 % und einem Kurs von 58,25EUR auf Tradegate (18. September 2026, 09:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: BILFINGER

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 125

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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